От люков до станков-качалок

История этого старейшего завода, как и ряда других предприятий области, началась в годы Великой Отечественной войны. В декабре 1941 года на пригородную станцию Деркул прибыли первые эшелоны эвакуированного из Усмани завода литейного оборудования. Спустя месяц отсюда на фронт уже отправляли сухопутные мины и снаряды. После войны завод перешел в ведомство союзного Министерства тяжелой промышленности, приступив к выпуску различного строительно-монтажного оборудования (СМО). Работали в две-три смены. Продукция расходилась по всему союзному государству. Один только литейный цех завода выдавал по восемь тонн чугуна в час. На предприятии трудилось более 400 человек.

С развалом СССР завод довольно быстро обанкротился. В замерших цехах наступила разруха. Часть станков, пользуясь фактической безнадзорностью, разграбили, оставив без электромоторов, которые снимали и разбирали на цветной металл. Железнодорожную ветку отрезали, автотранспорт распродали.

Возрождение литейно-механического началось в 1998 году, когда руководить им стал крепкий хозяйственник Алтай Муканбеткалиев. До этого он 11 лет возглавлял Кошанкульский совхоз в Казталовском районе, а затем несколько лет работал в газовой отрасли.

Чтобы запустить завод, Алтай Габбасович вместе с братьями для начала взял землю в Теректинском районе под посев зерновых. Два года средства, вырученные от продажи урожая, вкладывали в восстановление предприятия. Завод строительно-монтажного оборудования был реорганизован в коллективное предприятие, а после – в производственный кооператив «Уральский литейно-механический завод».

В то непростое время руководству приходилось брать на себя решение всех задач – искать заказы, договариваться по поставкам сырья, убеждать коммунальные службы и налоговое управление в том, что только работающее предприятие сможет постепенно расплатиться с долгами, от которых завод избавился лишь в 2004 году.

Чтобы обеспечить положительное экономическое сальдо, заводу нужно было выпускать востребованную продукцию. К тому времени из союзной товарной линейки в производстве оставались лишь чугунные люки. Раньше потребность в этих изделиях предприятием покрывалась от Волги до Челябинска. В новых экономических реалиях подобный бизнес стал невыгоден, и упор был сделан на отечественных заказчиков.

В числе первых заказы поступили от нацкомпании «Қазақстан темір жолы» на производство букс. Затем интерес к Уральскому литейно-механическому проявили иностранные инвесторы – отечественной неф­тянке понадобились емкос­ти с подогревом, оснащенные змеевиками, и для этой цели инвесторы планировали гнуть трубы аж в далекой Франции. Но потом узнали, что соответствующее оборудование имеется под боком – на заводе в Уральске.

Прибывшие на УЛМЗ представители нефтегазодобывающей компании поначалу довольно скептически оценили видавшие виды цеха, но быстро переменили отношение, когда удостоверились в высоком качестве выполненной работы. Успешно справившись с крупным заказом нефтяников, завод смог досрочно расплатиться и по кредиту.

Сегодня на предприятии освоен выпуск оборудования и комплектующих не только для нефтегазовой отрасли, включая насосы для перекачки нефти, валы, станки-качалки, но и для коммунальных предприятий, транспортной сферы, сельского хозяйства.

Сердцем предприятия, его основой директор считает литейный цех. Каждое утро именно с этого участка Алтай Муканбеткалиев начинает обход завода. По мнению руководителя, именно полный цикл производства – от литья болванок до точной металлообработки – позволил заводу справиться с кризисом и остаться востребованным. Предприятие самостоятельно закупает лом и необходимые легирующие добавки. В настоящее время заводские технологи-лаборанты применяют спектральный анализ, благодаря чему удается точно определять состав металлов и сплавов, кон­тролировать качество продукции на разных этапах производства.

Точно, еще точнее

«Золотые руки и светлые головы», – характеризует Алтай Габбасович коллектив завода. Сколько раз выполнение заказа начиналось с обмеров заказанного изделия, его разбора на части и составления чертежей. Так, к примеру, был освоен выпуск распылителя инсектицидов для борьбы с саранчой. Прототипом стало оборудование, завезенное в регион из Великобритании. Одно из основных требований заказчика было добиться мельчайшего распыления химического препарата на расстоянии 50 метров.

По цене распылитель, изготовленный «по мотивам» на УЛМЗ, оказался в несколько раз дешевле импортного, да еще и работал от аккумулятора, экономя дефицитный в то время бензин.

Если в первый год после свое­го «второго рождения» в штат предприятия удалось собрать человек 20 из бывших заводчан, то сейчас здесь трудятся около 120 работников. Динамику роста объемов производства наглядно демонстрируют и показатели налоговых отчислений, которые за последние десять лет увеличились в семь раз, достигнув в прошлом году 350 млн тенге.

– Когда меня спрашивают, как удается добиваться такой точнос­ти в производстве, я отвечаю, что все дело в мастерстве наших литейщиков, токарей, фрезеровщиков, сварщиков. Мы постоянно внедряем новые технологии, обновляем станочный парк, – говорит Алтай Габбасович.

Очередным этапом модернизации завода стало приобретение фрезерного станка с числовым программным управлением. Его установкой и включением в производственный процесс предприя­тие завершает программу комплектации оборудованием нового поколения для металлообработки.

Средний возраст работающих на заводе – 50 лет. Как считает директор, есть запас по времени, но все же предприятию, как и в целом отраслям металлургии и металлообработки, требуются рабочие. На УЛМЗ, чтобы заинтересовать вчерашних студентов работой за станком, даже введены в штат такие должности, как инженер-ремонтник, инженер-сборщик.

– Человек должен гордиться рабочим званием, – считает Алтай Габбасович. – А для этого на заводах нужно создавать такие условия, чтобы рабочий мог быть опорой своей семьи.

Фрезеровщик четвертого разряда Ерболат Исагалиев трудится на заводе пятый год. На УЛМЗ перешел с другого предприятия Уральска.

– Здесь достойная зарплата, есть оплачиваемые отпуска и премии, выделяется спецодежда, организованы бесплатные развозы и обеды в столовой. Мне 62 года. Надеюсь, как выйду на пенсию, продолжу здесь работать. Силы и желание для этого есть, – делится он.

– Раньше молодежь шла на заводы и фабрики, потому что там выделяли комнату в общежитии, а после образования семьи – квартиру в порядке очереди. Те, кто из села, получали городскую прописку. Сейчас редко какие предприятия обеспечивают своих работников жилплощадью. Но жилье и купить можно, главное, чтобы была хорошая зарплата, – продолжает наш разговор токарь Аралбек Ергазиев.

Как и Ерболат Исагалиев, он в 1982 году в Уральске окончил профессионально-техническое училище № 1 (сейчас это Западно-Казахстанский индустриальный колледж). С тех пор работал на многих заводах. На УЛМЗ его ценят не только как мастера своего дела, но и как наставника молодежи.

– Знания – одно, а опыт нужно нарабатывать. В каждом деле есть свои нюансы, которыми делятся с нами представители старшего поколения, – говорит токарь-шлифовщик пятого разряда Даулет Бейсов. – Еще очень важно любить свое дело. Когда после школы выбирал, куда пойду учиться, заинтересовала работа с металлом, за станком. В 2016 году после колледжа сразу пришел на завод. Третий год уже работаю на станке нового поколения. Из тех, кто учился со мной в группе, лишь половина работают по специальности. Думаю, для старшеклассников нужно проводить больше экскурсий по заводам, неформальных встреч с заводчанами. Школьники должны знать о выбираемой профессии все – и востребованность на рынке труда, и условия работы, и зарплату.

Еще несколько лет назад, набив руку в цехах УЛМЗ, такие молодые специалисты уходили в нефтянку на более высокие зарплаты. Сегодня многие из них понимают, что здесь они нисколько не проигрывают в финансовом плане, при этом им не приходится неделями жить на вахте в отрыве от дома и семьи.

С нынешнего года в стране ведется масштабная комплексная работа, направленная на повышение престижа рабочих профессий, качества подготовки кадров, усиления взаимодействия с работодателями. Возможно, пройдет еще немного времени, и отечественные обрабатывающие предприятия вновь заработают в полную силу, двигая экономику страны вперед.