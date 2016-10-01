​Славя человека труда

Открывая форум, министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова напомнила, что Указом Главы государства от 22 ноября 2013 года учреждено празднование Дня труда. Основная цель праздника – повышение авторитета человека труда, пропаганда рабочих профессий среди молодежи и укрепление многолетних традиций рабочих династий.

– Государство для обеспечения занятости населения реа­лизует очень много программ, и одна из них – «Дорожная карта занятости-2020», – отметила Т. Дуйсенова. – Эта программа направлена не только на трудоустройство, она предусматривает обучение молодежи, безработных, самозанятого населения востребованным специальностям с учетом потребности общества, а также развитие предпринимательства, создание новых рабочих мест. За пять лет ее участниками стали 710 тыс. казах­станцев, из них 533 тыс. человек трудоустрои­лись на постоянное место работы. Усовершенствовав свои знания, стали обладателями новых профессий 128 тыс. граждан.

Конкурс «Еңбек жолы» стоит в ряду тех инициатив, которые направлены на воспитание у казахстанцев гордости за достижения соотечественников, внесших значительный трудовой вклад в развитие экономики респуб­лики. Его первый этап проходил в регионах в номинациях «Лучшая трудовая династия», «Лучший молодой работник производства», «Лучший наставник работающей молодежи». Всего в «Еңбек жолы» приняли участие 460 человек, 48 из них стали победителями регионального этапа и делегатами форума.

Бурными аплодисментами встречали победителей конкурса. В номинации «Лучшая трудовая династия» первой стала семья железнодорожников Аралбаевых из Атырауской области, общий трудовой стаж которых 360 лет. Лучшим наставником работающей молодежи назван машинист экскаватора АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» Андрей Соловьев. Комбайнер крестьянского хозяйства «Мамбетов и К» Турар Касымов из Северо-Казахстанской области одержал победу в номинации «Лучший молодой работник».

– Мой дед работал комбайнером, сейчас трудимся с дядей, – говорит Турар Касымов. – Работа механизатора, конечно, нелегкая, потому что, к примеру, во время уборки урожая приходится работать с раннего утра до поздней ночи. Но этот труд окупается, в текущем году по сухой погоде собрали хороший урожай. Я свое дело люблю и советую молодым выбирать по-настоящему мужские профессии.

На форуме присутствовали и совсем юные делегаты – учащиеся профессионально-технических школ, колледжей. И хочется надеяться, что они возьмут пример с молодых рабочих и тех девяти ветеранов, которым на сцене выставочного центра «Көрме» вручили медаль «Еңбек ардагері».