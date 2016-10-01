​Славя человека труда

Открывая форум, министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова напомнила, что Указом Главы государства от 22 ноября 2013 года учреждено празднование Дня труда. Основная цель праздника – повышение авторитета человека труда, пропаганда рабочих профессий среди молодежи и укрепление многолетних традиций рабочих династий.
– Государство для обеспечения занятости населения реализует очень много программ, и одна из них – «Дорожная карта занятости-2020», – отметила Т. Дуйсенова. – Эта программа направлена не только на трудоустройство, она предусматривает обучение молодежи, безработных, самозанятого населения востребованным специальностям с учетом потребности общества, а также развитие предпринимательства, создание новых рабочих мест. За пять лет ее участниками стали 710 тыс. казахстанцев, из них 533 тыс. человек трудоустроились на постоянное место работы. Усовершенствовав свои знания, стали обладателями новых профессий 128 тыс. граждан.
Конкурс «Еңбек жолы» стоит в ряду тех инициатив, которые направлены на воспитание у казахстанцев гордости за достижения соотечественников, внесших значительный трудовой вклад в развитие экономики республики. Его первый этап проходил в регионах в номинациях «Лучшая трудовая династия», «Лучший молодой работник производства», «Лучший наставник работающей молодежи». Всего в «Еңбек жолы» приняли участие 460 человек, 48 из них стали победителями регионального этапа и делегатами форума.
Бурными аплодисментами встречали победителей конкурса. В номинации «Лучшая трудовая династия» первой стала семья железнодорожников Аралбаевых из Атырауской области, общий трудовой стаж которых 360 лет. Лучшим наставником работающей молодежи назван машинист экскаватора АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» Андрей Соловьев. Комбайнер крестьянского хозяйства «Мамбетов и К» Турар Касымов из Северо-Казахстанской области одержал победу в номинации «Лучший молодой работник».
– Мой дед работал комбайнером, сейчас трудимся с дядей, – говорит Турар Касымов. – Работа механизатора, конечно, нелегкая, потому что, к примеру, во время уборки урожая приходится работать с раннего утра до поздней ночи. Но этот труд окупается, в текущем году по сухой погоде собрали хороший урожай. Я свое дело люблю и советую молодым выбирать по-настоящему мужские профессии.
На форуме присутствовали и совсем юные делегаты – учащиеся профессионально-технических школ, колледжей. И хочется надеяться, что они возьмут пример с молодых рабочих и тех девяти ветеранов, которым на сцене выставочного центра «Көрме» вручили медаль «Еңбек ардагері».