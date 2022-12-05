«Славяне» в гости приглашают

Традиционный фестиваль, организатором которого выступил общественно-культурный центр (ОКЦ) «Славяне» при поддержке областной Ассамблеи народа Казахстана, нынче состоялся уже в девятнадцатый раз и собрал сотни участников.

Для гостей фестиваля выставку фотографий подготовили дети из центра «Славяне», ее разместили в фойе Дома дружбы. Учащиеся школ и студенческая молодежь, вокальные группы, творческие коллективы этнокультурных объединений региона исполнили народные и патриотические песни, танцы, прочитали стихи на темы дружбы, единства и толерантности.

В завершение мероприятия председатель общественно-культурного центра «Славяне» Галина Щербакова поблагодарила всех участников и гостей фестиваля.

– Нам очень ценно и участие, и внимание к фестивалю, – сказала она. – Ведь сегодня мы особенно тепло и многократно, в сотни душ делимся паттернами добра и дружелюбия, любви к Оте­честву и стремления жить в мире и согласии.

К слову, в нынешнем году Кызылординский областной ОКЦ «Славяне» отметил двадцати­пятилетний юбилей. Он был создан 16 июля 1997 года. За четверть века центр прошел серьезный путь становления и развития, заявил о себе яркими делами и успешными проектами, стал очагом славянской культуры в регионе.

Сегодня это одно из наиболее крупных в области этнокультурных объединений. Центр с удовольствием посещают представители разных поколений, здесь можно увидеть не только представителей славянских этносов.

У истоков создания ОКЦ стояли энтузиасты, десятки лет проработавшие на благо родного города. Каждое воскресенье активисты собираются в центре, готовятся к праздникам, изучают культуру и обычаи этносов, проживающих в многонациональном Казахстане. Они вносят большой вклад в развитие и сохранение традиций, музыкального, танцевального искусства, организацию самобытных праздников.

Первым руководителем ОКЦ «Славяне» была преподаватель кызылординского политехникума Нелли Литвинова, которая вместе с инициативной группой его и организовала.

С 1998 года центр возглавляет Галина Щербакова – энергичный, деловой руководитель и опытный организатор. Она имеет большой опыт работы с населением: была директором школы, неоднократно избиралась депутатом городского Совета народных депутатов, в течение восьми лет работала заместителем председателя горисполкома, не один год трудилась начальником отдела кадров, документооборота налогового департамента области.

При центре Галиной Сергеевной и ее соратниками созданы вокальный коллектив «Сударушки», молодежное крыло «На­дежда», танцевальный ансамбль «Жемчужинка».

– Центр занимается не только культурно-массовыми мероприятиями. К нам обращаются люди с просьбой о помощи и социальной поддержке, и мы помогаем, – говорит Галина Щербакова. – Большая работа проводится по военно-патрио­тическому воспитанию подрас­тающего поколения. Работы много, и хотелось бы сказать спасибо местным властям за поддержку. Но, конечно, имеются и проблемы. Их мы тоже стараемся озвучивать и ждем поддержки со стороны госорганов. Двери областного общественно-культурного центра «Славяне» открыты для всех желающих независимо от национальности и возраста. Мы, казахстанцы, сильны своей дружбой, и этот посыл для нас – основополагаю­щий в работе.