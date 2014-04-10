Славят Родину таланты

Обойти конкурсантов из таких «поющих» стран, как Россия, Латвия, Литва и Армения, – большой успех для наших сооотечественниц. Не случайно председатель жюри, певица Надежда Ермигина особо отметила их великолепные голоса и отличную вокальную школу Казахстана. Обе победительницы – воспитанницы заслуженной артистки РК, педагога Любови Адиловой. Концертмейстером на конкурсе была Лариса Ковалевская. Обе удостоились почетных грамот жюри. Директор Алматинского музыкального колледжа Ая Калиева говорит, что благодаря большой поддержке государства студенты имеют возможность представлять отечественную культуру на мировой арене.

– Только за четыре последних месяца лауреатами различных конкурсов стали 37 наших студентов, – продолжила Ая Жакеновна. – Юные дарования достойно представляют культурные ценности родной страны, в полной мере постигая глубину мысли Президента Нурсултана ­Назарбаева, давшего точное определение: «Казахстанский патриотизм – это равноправие всех граждан и их общая ответственность за честь Родины».

В самом крупном музыкальном колледже Казахстана сегодня обучаются 560 студентов 20 национальностей из всех регионов страны, а также из России, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Китая и Южной Кореи. Неудивительно, что на уроках и между уроками здесь звучит разная речь. Все студенты, в том числе и зарубежные, с удовольствием принимают участие в традиционных праздниках языков народов Казахстана, исполняя песни и музыку разных этносов. Педагоги уверены, что такие традиции укрепляют чувство патриотизма у молодежи, учат уважать культуру других наций.

Легендарное учебное заведение гордится своими творческими коллективами – это молодежный хор «Алатау», симфонический, эстрадно-симфонический и духовой оркестры, биг-бэнд, студенческий оркестр казахских народных инструментов им. А. Жубанова, оркестр русских народных инструментов и единственный в Казахстане оркестр уйгурских народных инструментов. Их выступления всегда находят горячий отклик у публики, ведь самобытная красота музыкального искусства каждого народа – неиссякаемый источник гуманизма и жизнелюбия. Ая Калиева подчеркнула, что коллектив всегда помнит слова Президента: «Только та страна живет счастливо и богато, которая сильна своим единством, радостна своим трудом, дружна своими людьми».

Раушан ШУЛЕМБАЕВА,

фото из архива

Алматы