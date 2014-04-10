Общество
Славят Родину таланты

Обойти конкурсантов из таких «поющих» стран, как Россия, Латвия, Литва и Армения, – большой успех для наших сооотечественниц. Не случайно председатель жюри, певица Надежда Ермигина особо отметила их великолепные голоса и отличную вокальную школу Казахстана. Обе победительницы – воспитанницы заслуженной артистки РК, педагога Любови Адиловой. Концертмейстером на конкурсе была Лариса Ковалевская. Обе удостоились почетных грамот жюри. Директор Алматинского музыкального колледжа Ая Калиева говорит, что благодаря большой поддержке государства студенты имеют возможность представлять отечественную культуру на мировой арене.

– Только за четыре последних месяца лауреатами различных конкурсов стали 37 наших студентов, – продолжила Ая Жакеновна. – Юные дарования достойно представляют культурные ценности родной страны, в полной мере постигая глубину мысли Президента Нурсултана ­Назарбаева, давшего точное определение: «Казахстанский патриотизм – это равноправие всех граждан и их общая ответственность за честь Родины».

В самом крупном музыкальном колледже Казахстана сегодня обучаются 560 студентов 20 национальностей из всех регионов страны, а также из России, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Китая и Южной Кореи. Неудивительно, что на уроках и между уроками здесь звучит разная речь. Все студенты, в том числе и зарубежные, с удовольствием принимают участие в традиционных праздниках языков народов Казахстана, исполняя песни и музыку разных этносов. Педагоги уверены, что такие традиции укрепляют чувство патриотизма у молодежи, учат уважать культуру других наций.

Легендарное учебное заведение гордится своими творческими коллективами – это молодежный хор «Алатау», симфонический, эстрадно-симфонический и духовой оркестры, биг-бэнд, студенческий оркестр казахских народных инструментов им. А. Жубанова, оркестр русских народных инструментов и единственный в Казахстане оркестр уйгурских народных инструментов. Их выступления всегда находят горячий отклик у публики, ведь самобытная красота музыкального искусства каждого народа – неиссякаемый источник гуманизма и жизнелюбия. Ая Калиева подчеркнула, что коллектив всегда помнит слова Президента: «Только та страна живет счастливо и богато, которая сильна своим единством, радостна своим трудом, дружна своими людьми».

Раушан ШУЛЕМБАЕВА,
фото из архива
Алматы

Популярное

Все
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Взгляд изнутри: в каком состоянии находится конная индустрия Казахстана
Не наделять Нацбанк новыми полномочиями порекомендовал эксперт МВФ
Образцовая сноха, жена и мама
В центре внимания – семья и дети
Закон Республики Казахстан
Единственный казахский мальчик, которому пожал руку Билл Клинтон
Счастье в каждом доме
Играть на домбре современные хиты и классику научился казахстанский артист
Как вернуть доверие казахстанцев к власти – интервью с мажилисменом
Рейсов много, а нареканий и того больше
Потравить и прикормить: советы дачникам на июль
Впереди встречи с избирателями
Каждому по заслугам
Ах, как хочется вернуться
Безопасный труд как жизненная необходимость
Тюркское сотрудничество и научная интеграция
Душа казахского народа
Наша история и наше будущее
Этот удивительный мир
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Пропавший подросток найден мёртвым в Алматы
Организаторам разрекламированной блогерами финпирамиды вынесли приговор в Казахстане
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
"Halyk Bank обязали выплатить каждому казахстанцу от 500 тыс. тенге" – на рассылку ответили в Минфине
Спецрепортаж: мирное небо Казахстана в надежных руках
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
Новые возможности древнего Саурана
Азербайджан намерен перенять опыт работы казахстанских учителей
Почему многие хотят, но никак не могут выучить казахский язык?
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Россиянин повесился в дендропарке в Шымкенте
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
ООН сменила международное название Турции

Читайте также

Общество , Культура
Работникам организаций культуры на 100% повысят зарплату к …
Общество
Как совершить жертвоприношение онлайн на Курбан айт, расска…
Общество
Передвижные экологические посты начали работать в Нур-Султа…
Общество
Какая погода ожидает казахстанцев в июле

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]