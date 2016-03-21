Механизм подготовки, проведения выборов и предъявляемых к ним требований я знаю досконально. Поэтому могу сразу заметить любые огрехи или организационные просчеты. Мы объехали достаточно большое количество участков, чтобы составить объек­тивное мнение о соответствии голосования международным нормам. Мнение о проведении выборов однозначно положительное. Не было недостатка в желающих проголосовать с раннего утра, что свидетельствует о желании уральцев исполнить свой гражданский долг. Большинство жителей пришли с твердо сформировавшимися убеждениями – за кого будут голосовать.

Члены избирательных комиссий хорошо подготовлены, общаются с голосующими корректно, действуют слаженно и грамотно. Бесспорна целесообразность проведения выборов представительной власти всех уровней в один день. Несмотря на то что кризисные трудности не обходят область стороной, обстановка в регионе стабильная. Насколько я знаю, никаких жалоб и обращений в избиркомы не поступало. Чувствуется, что открытость и гласность выборного процесса являются главной целью всех, кто так или иначе к нему причастен.