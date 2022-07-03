Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Общество
"Следим за ситуацией" – министр информации прокомментировал инцидент с алматинским журналистом

Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров прокомментировал инцидент с алматинским журналистом Михаилом Козачковым, сообщает Kazpravda.kz.

"Хочу пояснить позицию Министерства информации и общественного развития РК касательно инцидента, произошедшего с журналистом Михаилом Козачковым. Мы внимательно следим за ситуацией", - написал министр в Facebook.

Он напомнил, что статья 20 Конституции РК гарантирует свободу слова. Каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым не запрещенным законом способом.

"Безусловно, министерство убеждено, что нет оправдания таким неправомерным действиям в отношении представителя СМИ, а также его имущества. Надеюсь, что правоохранительные органы оперативно дадут свою правовую оценку подобным действиям. Со своей стороны министерство будет отслеживать ход расследования в рамках предоставленных уголовно-процессуальным законодательством возможностей, с целью обеспечения открытости и недопущения ущемления прав и свобод в отношении журналиста", - заверил Умаров.

Накануне Михаил Козачков рассказал подробности инцидента на своей странице в Facebook. По словам журналиста, после его публикации о дорогой свадьбе сына начальника административной полиции Алматы Нурлана Аманбека, позвонила официальный представитель городского департамента полиции Салтанат Азирбек с просьбой удалить видео и публикацию. Ей было отказано. В тот же вечер Козачкову начали поступать угрозы от незнакомых людей, которые обещали заблокировать его телеграм-канал, если он не удалит видео. Также кто-то нанес повреждения его машине, стоящей во дворе. Ее исцарапали и написали на дверях оскорбления.

Пострадавший журналист написал заявление в полицию и обратился к министру внутренних дел Марату Ахметжанову с просьбой взять расследование на свой контроль.

Популярное

Все
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 июля
Национальный день домбры отмечает Казахстан
Президент поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
Новый заместитель руководителя назначен в Бюро национальной статистики
Новый вирус на Android научился прятать SMS
"Следим за ситуацией" – министр информации прокомментировал инцидент с алматинским журналистом
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
Электросамокаты разрушают древнюю архитектуру Рима
Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
В мире наступает эра глобального дефицита?
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О каких новшествах нужно знать поступающим в казахстанские колледжи
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Общество
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-С…
Общество
Пункты пропуска на казахстанско-узбекской границе приостано…
Общество , Видеогалерея
Татарский сабантуй проходит в Нур-Султане
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июля

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]