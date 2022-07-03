"Следим за ситуацией" – министр информации прокомментировал инцидент с алматинским журналистом

Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров прокомментировал инцидент с алматинским журналистом Михаилом Козачковым, сообщает Kazpravda.kz.

"Хочу пояснить позицию Министерства информации и общественного развития РК касательно инцидента, произошедшего с журналистом Михаилом Козачковым. Мы внимательно следим за ситуацией", - написал министр в Facebook.

Он напомнил, что статья 20 Конституции РК гарантирует свободу слова. Каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым не запрещенным законом способом.

"Безусловно, министерство убеждено, что нет оправдания таким неправомерным действиям в отношении представителя СМИ, а также его имущества. Надеюсь, что правоохранительные органы оперативно дадут свою правовую оценку подобным действиям. Со своей стороны министерство будет отслеживать ход расследования в рамках предоставленных уголовно-процессуальным законодательством возможностей, с целью обеспечения открытости и недопущения ущемления прав и свобод в отношении журналиста", - заверил Умаров.

Накануне Михаил Козачков рассказал подробности инцидента на своей странице в Facebook. По словам журналиста, после его публикации о дорогой свадьбе сына начальника административной полиции Алматы Нурлана Аманбека, позвонила официальный представитель городского департамента полиции Салтанат Азирбек с просьбой удалить видео и публикацию. Ей было отказано. В тот же вечер Козачкову начали поступать угрозы от незнакомых людей, которые обещали заблокировать его телеграм-канал, если он не удалит видео. Также кто-то нанес повреждения его машине, стоящей во дворе. Ее исцарапали и написали на дверях оскорбления.

Пострадавший журналист написал заявление в полицию и обратился к министру внутренних дел Марату Ахметжанову с просьбой взять расследование на свой контроль.