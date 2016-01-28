​Следовать мудрости предков

Только сплоченный народ может достичь невероятных вершин развития, отмечает наш Президент, и он прав. «Этническое многообразие, которое в условиях обретения независимости на пороге XXI века привело ряд стран к конфликтам в государственном масштабе, стало достоянием казахстанцев, уникальным преимуществом единой казах­станской нации», – подчеркивает Глава государства.

Формирование Нации Единого Будущего на основе гражданской идентичности – один из магистральных приоритетов, которого придерживается Казахстан с первых дней независимости. Это казахстанский путь развития, не имеющий аналогов в мире. Как не имеет мировых аналогов и Ассамб­лея народа Казахстана, которая два десятка лет выполняет миссию главного хранителя межэтнической толерантности и общественного согласия. Образ современного Казахстана вобрал в себя особые и неповторимые черты более ста тридцати этносов, населяющих нашу страну, – «Мәңгілік Ел».

При этом следует отметить, что формирование межэтнической толерантности у молодого поколения не происходит стихийно, за этим многоступенчатым процессом – большая целенаправленная работа во всех учебных заведениях. Свою лепту вносят и кафедры Ассамблеи народа Казахстана, которые сегодня работают во многих вузах.

Более года назад, 1 марта 2014 года, в рамках реализации Стратегии «Казахстан-2050: новый политический курс состоявшегося государства», такая кафедра была открыта и в Павлодарском государственном университете им. С. Торайгырова. Сегодня она зарекомендовала себя как диалоговая площадка для ученых-экс­пертов и студенческой молодежи, а также в качестве базы исследований, направленных на теоретико-методологическое обеспечение преподавания дисциплин, связанных со сферой реализации государственной национальной политики, развития методологии исследований межкультурного и межэтнического взаимодействия.

Студенты и магистранты под руководством ученых университета проводят на базе кафедры научные исследования по трем направлениям: «Национальная идея «Мәңгілік Ел» как основа единства и согласия в свете Стратегии «Казахстан-2050», «Межкультурное и межэтническое взаимодействие этносов Прииртышья: история и современность», «Ассамблея народа Казахстана Павлодарской области: история, актуальное положение и перспективы».

Само открытие кафедры Ассамблеи народа Казахстана происходило не на пустом месте – еще девять лет назад на базе нашего вуза был организован филиал малой Ассамблеи народа Казахстана, что в немалой степени способствовало тесному взаимодействию с АНК. В августе 2013 года филиал был реорганизован в студенческую Ассамблею ПГУ им. С. Торайгырова «Бірлік», куда вошли представители разных этносов с активной жизненной и гражданской позицией. Здесь ярко и интересно происходит диалог разных культур, который в конечном счете и формирует новый казахстанский патриотизм!

Это – закономерно, потому что все мы, прежде всего, казах­станцы, вне зависимости от своей этнической принадлежности. Общенациональная идея «Мәңгілік Ел», которую Глава государства назвал основой созидательного казах­станского патриотизма, одинаково дорога каждому, кто связывает свое будущее с Родиной. Воспитание начинается с малых лет, и сегодня необходимо обеспечение комплексного подхода к исследованию межэтнических отношений в контексте социально-экономичес­ких, политических и культурных процессов по линии «детсад – школа – колледж – вуз». Крайне важно не задекларировать это дело, не ограничиваться разовыми мероприятиями, ура-патрио­тическими акциями, а выстроить системную работу.

Исходя из этого в «Истории Казахстана» было бы не лишним подробнее остановиться на прошлом этносов, историческом опыте взаимодействия и взаимной адаптации как в этнически смешанных районах, так и в местах компактного проживания. Переселения этносов в Казахстан, происходившие на протяжении столетий, обусловили дисперсность их расселения и наличие множества контактных зон в регионе, в которых исторически развивались активные межкультурные связи.

Эти знания позволят изучить роль традиции толерантности среди этносов, в частности, в критические моменты истории. Например, связанные с депортацией. У каждого народа, если заглянуть в кладезь его фольклора, есть замечательные пословицы о силе единства, силе согласия. Так будем же следовать мудрости своих предков, которая нас никогда не подводила, на пути к Нации Единого Будущего, к чему нас призывает Президент. И это ярко отражено в каждой строке его магистральной программы – Плане нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ».