​Следовать мудрости предков

Только сплоченный народ может достичь невероятных вершин развития, отмечает наш Президент, и он прав. «Этническое многообразие, которое в условиях обретения независимости на пороге XXI века привело ряд стран к конфликтам в государственном масштабе, стало достоянием казахстанцев, уникальным преимуществом единой казахстанской нации», – подчеркивает Глава государства.
Формирование Нации Единого Будущего на основе гражданской идентичности – один из магистральных приоритетов, которого придерживается Казахстан с первых дней независимости. Это казахстанский путь развития, не имеющий аналогов в мире. Как не имеет мировых аналогов и Ассамблея народа Казахстана, которая два десятка лет выполняет миссию главного хранителя межэтнической толерантности и общественного согласия. Образ современного Казахстана вобрал в себя особые и неповторимые черты более ста тридцати этносов, населяющих нашу страну, – «Мәңгілік Ел».
При этом следует отметить, что формирование межэтнической толерантности у молодого поколения не происходит стихийно, за этим многоступенчатым процессом – большая целенаправленная работа во всех учебных заведениях. Свою лепту вносят и кафедры Ассамблеи народа Казахстана, которые сегодня работают во многих вузах.
Более года назад, 1 марта 2014 года, в рамках реализации Стратегии «Казахстан-2050: новый политический курс состоявшегося государства», такая кафедра была открыта и в Павлодарском государственном университете им. С. Торайгырова. Сегодня она зарекомендовала себя как диалоговая площадка для ученых-экспертов и студенческой молодежи, а также в качестве базы исследований, направленных на теоретико-методологическое обеспечение преподавания дисциплин, связанных со сферой реализации государственной национальной политики, развития методологии исследований межкультурного и межэтнического взаимодействия.
Студенты и магистранты под руководством ученых университета проводят на базе кафедры научные исследования по трем направлениям: «Национальная идея «Мәңгілік Ел» как основа единства и согласия в свете Стратегии «Казахстан-2050», «Межкультурное и межэтническое взаимодействие этносов Прииртышья: история и современность», «Ассамблея народа Казахстана Павлодарской области: история, актуальное положение и перспективы».
Само открытие кафедры Ассамблеи народа Казахстана происходило не на пустом месте – еще девять лет назад на базе нашего вуза был организован филиал малой Ассамблеи народа Казахстана, что в немалой степени способствовало тесному взаимодействию с АНК. В августе 2013 года филиал был реорганизован в студенческую Ассамблею ПГУ им. С. Торайгырова «Бірлік», куда вошли представители разных этносов с активной жизненной и гражданской позицией. Здесь ярко и интересно происходит диалог разных культур, который в конечном счете и формирует новый казахстанский патриотизм!
Это – закономерно, потому что все мы, прежде всего, казахстанцы, вне зависимости от своей этнической принадлежности. Общенациональная идея «Мәңгілік Ел», которую Глава государства назвал основой созидательного казахстанского патриотизма, одинаково дорога каждому, кто связывает свое будущее с Родиной. Воспитание начинается с малых лет, и сегодня необходимо обеспечение комплексного подхода к исследованию межэтнических отношений в контексте социально-экономических, политических и культурных процессов по линии «детсад – школа – колледж – вуз». Крайне важно не задекларировать это дело, не ограничиваться разовыми мероприятиями, ура-патриотическими акциями, а выстроить системную работу.
Исходя из этого в «Истории Казахстана» было бы не лишним подробнее остановиться на прошлом этносов, историческом опыте взаимодействия и взаимной адаптации как в этнически смешанных районах, так и в местах компактного проживания. Переселения этносов в Казахстан, происходившие на протяжении столетий, обусловили дисперсность их расселения и наличие множества контактных зон в регионе, в которых исторически развивались активные межкультурные связи.
Эти знания позволят изучить роль традиции толерантности среди этносов, в частности, в критические моменты истории. Например, связанные с депортацией. У каждого народа, если заглянуть в кладезь его фольклора, есть замечательные пословицы о силе единства, силе согласия. Так будем же следовать мудрости своих предков, которая нас никогда не подводила, на пути к Нации Единого Будущего, к чему нас призывает Президент. И это ярко отражено в каждой строке его магистральной программы – Плане нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ».