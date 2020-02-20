Следователь из Шымкента попался на взятке за прекращение дела об изнасиловании

В Шымкенте за коррупцию осуждены следователь Абайского района Департамента полиции города и адвокат Шымкентской коллегии адвокатов, передает Kazpravda.kz
cо ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы РК.
"В ноябре 2019 года Антикоррупционной службой по городу Шымкент направлено в суд уголовное дело в отношении следователя Абайского районного управления Департамента полиции города Төребай І. и адвоката Шымкентской коллегии адвокатов Елгонова Н. по фактам взяточничества. Следователь подозревался в получении взятки через адвоката Елгонова Н. в общей сумме 440 тысяч тенге за прекращение уголовного дела по факту изнасилования", – говорится в сообщении.
Отмечается, что 13 февраля 2020 года приговором Абайского районного суда Шымкента Төребай приговорен к наказанию в виде штрафа в сумме 13 200 000 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Адвокат Елгонов признан виновным в посредничестве и осужден к штрафу в сумме 4 400 000 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.