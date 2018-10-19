Следователи и "Роскосмос" установили виновных в аварии ракеты-носителя "Союз"

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Жанат Тукпиев
Фото : Сергей Савостьянов / ТАСС
Следственные органы и комиссия "Роскосмоса", созданная для расследования аварии на ракете "Союз-ФГ", определили виновных в происшествии. Как выяснилось, ошибки были допущены во время сборки ракеты на космодроме Байконур. Два источника РБК в "Роскосмосе" подтвердили, что виновных удалось установить, сообщает Rbc.ru.

По информации собеседника, старт, как полагают эксперты, оказался неудачным из-за ошибок "сборщиков", фамилии которых были указаны в бортовых журналах. Эти документы хранятся в филиале ракетно-космического центра "Прогресс" на Байконуре, там содержится информация обо всех операциях, которые выполнялись с ракетой с момента ее прибытия на космодром и до пуска. Следствие, как указал собеседник , уже изъяло документацию и на предприятии-изготовителе в Самаре, и в филиале на Байконуре.

На каком именно этапе "сборщики" допустили ошибку – на предприятии-изготовителе или на Байконуре, источник агентства не уточнил. Однако "с виной конкретных сотрудников", по его данным, "уже разбираются".

"Виноват не только тот, кто что-то непосредственно сделал не так, а также и его руководитель, и контролеры. Их задача была не допустить неправильных действий", – подчеркнул источник агентства.

В пресс-службе "Роскосмоса", комментируя эти данные РБК, заявили, что все выводы по результатам работы комиссии будут опубликованы официально.

"Любые неназванные источники распространяют слухи и домыслы, которые вредят работе комиссии", – добавили в корпорации.

Ранее, 18 октября, "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны, сообщил, что, по мнению большинства задействованных в расследовании аварии с ракетой "Союз-ФГ", проблемой стала не конструкторская ошибка и не заводской брак, а ошибки, которые были допущены непосредственно на космодроме Байконур.

Ошибка, по информации собеседника газеты, была допущена при монтаже боковых блоков ко второй ступени космического корабля.

"По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном", – отмечал источник.

Авария с ракетой "Союз-ФГ", которая должна была вывести пилотируемый корабль "Союз МС-10" к МКС, произошла 11 октября. Нештатная ситуация была зафиксирована спустя 119 секунд после старта. Находившимся на борту корабля российскому космонавту Алексею Овчинину и астронавту NASA Нику Хейгу удалось спастись. Экипаж после автоматического срабатывания системы спасения был эвакуирован в спускаемом аппарате корабля. Он приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане. И Овчинин, и Хейг остались живы. На следующий день после аварии они были доставлены для обследования в Звездный Городок в Подмосковье.

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