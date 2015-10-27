Следователя Жамбылской области приговорили к 3 годам тюрьмы за взятку

Три года проведет в колонии бывший следователь РОВД района им. Турара Рыскулова Жамбылской области, обвиненный в получении взятки, передает корреспондент Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу районного суда.
"Суд рассмотрел уголовное дело в отношении следователя Окена Жарылкасына, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 2 ("Получение взятки за незаконные действия") Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подсудимый, являясь должностным лицом, получил взятку в размере 400 000 тенге за непривлечение сына К. к уголовной ответственности по факту тайного хищения чужого имущества", – говорится в официальном сообщении.
Помимо срока суд постановил конфисковать имущество подсудимого и лишил права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.
Приговор не вступил в законную силу.