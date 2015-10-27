Следователя Жамбылской области приговорили к 3 годам тюрьмы за взятку

Происшествия
898
Меруерт Нургазинова
Фото Kazpravda.kz
Три года проведет в колонии бывший следователь РОВД района им. Турара Рыскулова Жамбылской области, обвиненный в получении взятки, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу районного суда.

"Суд рассмотрел уголовное дело в отношении следователя Окена Жарылкасына, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 2 ("Получение взятки за незаконные действия") Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подсудимый, являясь должностным лицом, получил взятку в размере 400 000 тенге за непривлечение сына К. к уголовной ответственности по факту тайного хищения чужого имущества", – говорится в официальном сообщении. 

Помимо срока суд постановил конфисковать имущество подсудимого и лишил права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Приговор не вступил в законную силу.

Популярное

Все
Маулен Ашимбаев: "За прошедший год заложен фундамент справедливой, сбалансированной и демократической политической системы в Казахстане"
ХАМАС освободил вторую группу заложников
Скончался солист группы "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков
Из-за непогоды закрыты ряд трасс в Казахстане
Представлен проект генплана Астаны до 2035 года
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
В убийстве своего ребенка призналась мать
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Последствия ураганного ветра устраняют в Астане
Израиль и ХАМАС близки к освобождению заложников и приостановке боевых действий
Движение транспорта ограничено в Акмолинской области
Пропавшие в Актюбинской области девочки найдены
"Отбасы банк" преобразуют в национальный институт развития – что изменится
День работников сельского хозяйства отмечается в Казахстане
Байден за воссоединение сектора Газа и Западного берега
УЕФА представил расклад отбора на Евро-2024
Поиски семилетней девочки продолжаются в Павлодарской области
На конкурсе "Мисс Вселенная" победила представительница Никарагуа
40 населенных пунктов Павлодарской области остаются без электричества из-за непогоды
Спецоперация прошла в трех регионах РК – задержана группа вымогателей (видео)
Четверо получили травмы в результате ураганного ветра в Астане
Студентка обвинила преподавателя в харассменте – комментарии полиции Астаны
В Казахстане самые дорогие яблоки среди стран СНГ
Спасенная полицейским пенсионерка скончалась в клинике
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Подвиг снайпера Курбатовой
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной

Читайте также

Из-за непогоды закрыты ряд трасс в Казахстане
Столичный таксист выманил у индийца 45 тыс. тенге
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответств…
Обманувший паломников руководитель турфирмы взят под стражу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]