Следственно-арестованный сбежал из больницы в СКО

В Северо-Казахстанской области задержан следственно-арестованный, сбежавший из больницы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Вечером 13 августа в районе имени Г. Мусрепова из больницы села Новоишимское совершил побег следственно-арестованный, находящийся на излечении в специальной палате", - сообщили в областном ДП.
23-летний североказахстанец находится под следствием по факту кражи скота.
Личный состав областного департамента полиции, территориальных подразделений был поднят по тревоге и ориентирован на поиски подозреваемого.
На трассах областного и республиканского значения были выставлены посты.
Утром в воскресенье разыскиваемый был задержан вблизи села Ставрополка района имени Г. Мусрепова.
В настоящее время задержанный помещен в следственный изолятор.
По факту побега начато досудебное расследование по статье 426 части 1 УК РК, добавили в ДП СКО.