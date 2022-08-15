Следственно-арестованный сбежал из больницы в СКО

В Северо-Казахстанской области задержан следственно-арестованный, сбежавший из больницы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Вечером 13 августа в районе имени Г. Мусрепова из больницы села Новоишимское совершил побег следственно-арестованный, находящийся на излечении в специальной палате", - сообщили в областном ДП.

23-летний североказахстанец находится под следствием по факту кражи скота.

Личный состав областного департамента полиции, территориальных подразделений был поднят по тревоге и ориентирован на поиски подозреваемого.

На трассах областного и республиканского значения были выставлены посты.

Утром в воскресенье разыскиваемый был задержан вблизи села Ставрополка района имени Г. Мусрепова.

В настоящее время задержанный помещен в следственный изолятор.

По факту побега начато досудебное расследование по статье 426 части 1 УК РК, добавили в ДП СКО.