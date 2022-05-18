Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Следственно-арестованный совершил суицид в Шымкентском СИЗО

В следственном изоляторе города Шымкента следственно-арестованный наложил на себя руки. Он погиб от кровопотери, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Как сообщили в Департаменте уголовно-исполнительной системы, мужчина 1962 года рождения нанес себе резаные раны, прикрывшись одеялом от камер видеонаблюдения.

Сотрудники учреждения приняли меры по оказанию первой доврачебной помощи, вызвали скорую медицинскую помощь.

В ведомстве пояснили, что случай произошел 20 апреля. Согласно материалам расследования, суицид был совершен в ночью.

«Прибывшими работниками больницы скорой медицинской помощи была констатирована смерть от кровопотери. По данному факту в департаменте было проведено служебное расследование, по результатам которого сотрудники привлечены к ответственности», — сообщили в департаменте.

 

 

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