Фото: Kazpravda.kz
Президент , Экономика
Следственные органы настойчиво втягивают бизнес в орбиту уголовного преследования – Токаев
Диасов Ораз
корреспондент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнеса в Акорде указал на важность снижения репрессивного характера деятельности контролирующих органов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Мы должны строго выдерживать баланс между интересами бизнеса и государства. Для этого нужно предпринять следующие шаги. В первую очередь, требуются системные меры по снижению репрессивного характера деятельности контролирующих органов. Поступает множество сигналов о том, что необоснованное преследование, давление со стороны правоохранительных структур все же сохраняется. За последние пять месяцев прокуроры защитили права около 100 тысяч предпринимателей – это почти столько же, сколько за весь 2021 год», – отметил Президент.

По его словам, данные факты означают, что следственные органы настойчиво втягивают бизнес в орбиту уголовного преследования.

В этой связи он указал на необходимость Генеральной прокуратуре обеспечить строжайший контроль за недопущением фактов незаконного проведения контрольно-надзорных и особенно следственных действий в отношении субъектов предпринимательства.

«Масштабной также является практика признания предпринимателей в качестве подозреваемых, тогда как на деле – это лишь имущественные споры. Сегодня любое зарегистрированное заявление автоматически означает возбуждение уголовного дела. Это парализует деятельность предпринимателя, останавливает инвестиции, бросает тень на деловую репутацию. Причем досудебное расследование может растянуться надолго. Это не случайность, а система, работающая на интересы нечистых на руку сотрудников правоохранительных органов. Таких примеров немало», – заявил Президент.

Правоохранительные органы, считает Токаев, должны направить усилия прежде всего на раскрытие фактов мошенничества, отмывания средств, незаконного обналичивания, строительства финансовых пирамид.

«Мы достаточно жестко регламентировали деятельность гражданских проверяющих. Введены система управления рисками, проверочные листы, профилактический контроль. Почему это не делается в отношении правоохранительных органов?» – резюмировал Глава государства.

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