Следствие ответит, кто организаторы январских беспорядков – Генпрокуратура

Следствие обязательно ответит, кто конкретно стоит за январскими событиями. Об этом заявил начальник службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК Ризабек Ожаров на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Основной вопрос, который всех волнует, кто конкретно за всем этим стоит, и кто организаторы. Следствие на эти вопросы обязательно ответит.
Сейчас мы точно знаем, что мирные митинги использовали разные силы. Очевидно, что действия были скоординированы. По сути, наша страна столкнулась с "гибридной" атакой. Организаторы вовлекли в свои планы деструктивные и криминальные круги, вооружили их и координировали действия", - заявил спикер.