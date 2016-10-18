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​Следствие продолжается
Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

Множественные телесные повреждения, по крайней мере восемь из которых оказались несовместимы с жизнью, спорт­смен получил в ночь на 3 октяб­ря у культурно-развлекательного комплекса «Парк Сити», где проходило посвящение в студенты. Несколько суток врачи делали все возможное, но спасти пострадавшего не удалось. 10 октября сердце Игоря перестало биться.

Невероятное по жестокости избиение вызвало широкий общественный резонанс, появилось множество трактовок события. О том, что к настоящему времени достоверно установлено, рассказал начальник ДВД СКО Берик Билялов.

Сообщение о выезде «скорой помощи» к «Парку Сити» поступило в дежурную часть УВД Петропавловска 3 октяб­ря в 3 часа 49 минут. Все факты противоправных действий внесены в единый реестр досудебных расследований, возбужденные по ним уголовные дела поручены опытнейшим специалистам следственного управления ДВД. Довольно быстро в качестве подозревае­мого в изолятор временного содержания был водворен 21-летний нигде не работающий житель областного центра, что, заметим, и послужило поводом для слухов: никто не мог поверить, чтобы он в одиночку (в первоначальных сообщениях употреблялось выражение «обоюдная драка») мог расправиться с профессиональным спортсменом.

Между тем в рамках уголовного дела, начатого по статье 106 часть 3 УК, был назначен ряд необходимых экспертиз, полицейскими опрошено более 80 человек, изучены записи, сделанные камерой видеонаблюдения увеселительного заведения. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий получены сведения, вскрывающие новые обстоятельства. По подозрению в совершении преступления задержаны еще трое подозреваемых в возрасте от 20 до 22 лет. Окончательное процессуальное решение будет принято после проведения всех необходимых следственных действий. Родственники и друзья, заверил генерал-майор, имеют доступ к уголовному делу.

Дело ведется под личным контролем начальника ДВД СКО и прокурора области, теперь оно взято на контроль МВД и Генпрокуратурой.

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