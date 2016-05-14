Следствие ведут знатоки

Статьи
812
Александр КУЗЕННЫЙ, Акмолинская область
С этой задачей успешно справляются зерендинские полицейские. За первый квартал нынешнего года они закончили 65 уголовных дел, направив в суд 24. При этом уложились в отведенные законом сроки.
Прежде Зерендинский райотдел традиционно считался проблемным. Давали о себе знать близкое соседство с областным центром, наличие курортной зоны. И тем не менее в 2015 году произошла своего рода сенсация: местные полицейские оказались первыми в региональном рейтинге по сокращению числа преступлений. Свои успехи они связывают с приходом в РОВД нового руководителя – полковника Алмата Метаева, до этого назначения занимавшего должность заместителя начальника криминальной полиции области. Опер до мозга костей, он объявил беспощадную войну преступности. Его надежным помощником и соратником в этом «проекте» стало следственное отделение в составе 9 сотрудников.

– С Жасланом Уалиевым приятно работать, дважды ему повторять не надо, понимает с полуслова, ответственный, грамотный офицер, в таком же духе воспитывает подчиненных, – характеризует свое­го зама по следствию А. Метаев. Следствию нужны профессионалы, твердо убежден полковник, назначение по знакомству, кумовству толку не даст.
Майор Уалиев в следствии 6 лет. У его родителей пятеро детей, трое из них – полицейские. Так что мне предстояло знакомство с представителем славной династии людей в погонах. Трудовая биография Жаслана началась в Кокшетауском УВД. Ему сразу вменили в обязанность расследование особо тяжких и тяжких преступлений против личности. Хорошо помнит, как собирал доказательную базу по случаю громкого убийства. По сути, это было его первое уголовное дело.

А произошло следующее. После изрядно выпитого спиртного брат жестоко убил брата. Подозреваемый пошел в отказ: убийства как такового не признавал, заявлял о самообороне. Где правда, а где нет? Следователю необходимо знать назубок действующие законы, безошибочно ориентироваться в жизненных ситуациях, быть хорошим психологом, не устает повторять Жаслан. Его понимаю, говорит правильные слова, но молодому офицеру всего 25 лет, какая жизнь, какая психология? Скорей всего подключились природная интуиция и профессиональные амбиции. Поручено – значит надо сделать, показать, на что способен.

В этом деле, кроме матери, не было других свидетелей. Потеряв одного сына, она не хотела упрятать за решетку второго. Следователь упорно отрабатывал деталь за деталью, нужна была малейшая зацепка, чтобы женщина дала показания. И через два дня она все рассказала. Сыновья, которым уже под 40, по пьянке что-то не поделили. Тогда младший взял в руки нож и несколько раз ударил им старшего, после чего тот скончался на месте.
Но вернемся в настоящий день. Следствие и дознание – одно подразделение. Дознание, как правило, служит подготовительной ступенькой для перевода в следствие. Если на первом этапе начнешь спотыкаться, лучше сразу уходить вообще в другую службу. Конкретно зерендинские дознаватели в марте закончили 49 уголовных дел. Почти половина из них пришлась на старшего лейтенанта Арайлым Омарову.
Честно признаюсь, ожидал увидеть даму в годах, эдакую волчицу в следственной работе, а вошла в кабинет начальника райотдела 27-летняя скромная, миловидная девушка, залитая румянцем от волнения.

– Что, подкачала внешним видом? – заявила она с порога. – Мне многие говорят: не ту профессию выбрала. А я мечтала о ней со школьной скамьи…
Кражи чужого имущества в Зерендинском районе сократились на треть. Есть в том заслуга и нашей героини.

Третий год ходит в дознавателях Талгат Хасенов. Начинал службу рядовым в ППС, затем перевелся в миграционную полицию. Но и эта работа его не устроила. И вот – новое место службы.
Талгат неспешно вводит меня в круг своих служебных обязанности. В его производстве – мелкие и средней тяжести уголовные дела. Старший лейтенант приводит конкретный факт. 31 марта он направил в суд последнее дело в первом квартале. Фабула – проще не придумаешь. Вечером в сторожке на животноводческой ферме охранник с пришедшим к нему в гости односельчанином сели ужинать. Да так поужинали, что хозяин напился вдрызг. Гость, недолго думая, крадет его мобильный телефон, куртку и скрывается в неизвестном направлении.
Потерпевший подал заявление о краже, Хасенов выехал на место. При входе на ферму установлена видеокамера. Изучил ее запись. Все факты свидетельствовали против односельчанина, тот в конце-концов и признался в содеянном.

Дознаватель подробно рассказывает, что собой представляют протокольная форма расследования преступлений, обвинительный акт, ускоренное досудебное расследование, латентная преступность. Контингент у дознавателей – мелкие воришки, уличные хулиганы. Талгат рассказывает одну историю за другой. Пьют вместе, потом друг у друга воруют, друг на друга заявляют, а ты разбирайся, кто виноват, притом в сжатые сроки. Или берут в долг, а позже не отдают. В этом случае заявление потерпевшие не пишут, но обращаются с жалобой к участковому. Дознаватель обязан принять сигнал к сведению, провести расследование.

– Времени такие дела отнимают тем не менее много. Часто и суток не хватает, – говорит Талгат. – Но зато, объективно разобравшись с мелкими преступлениями, доведя уголовное дело до суда, мы на корню уничтожаем фундамент для более тяжких видов. 80% нашего контингента, получив заслуженное наказание, встают на путь исправления.
В день нашей встречи начальник РОВД собрал в актовом зале сотрудников отделения, пригласил районного фотографа, засняли дружный коллектив на память, отправив снимок в музей полицейской славы при райотделе. А уже через 15 минут продолжилась ежедневная кропотливая процессуальная работа.

Популярное

Все
Завтра отцу казахской мультипликации Амену Хайдарову исполнится 100 лет со дня рождения
Сразу три стихии подчинили себе юные конструкторы из Костаная
Банк и кредит. Как бы басня
В Астане открылся сезон автомотоспорта
Как выучить язык или добро пожаловать в ауыл
В Кызылорде прошел уникальный спектакль на казахском языке, поставленный новым инклюзивным театром «Arman»
В учебно-методическом центре «Тiл» создают все условия для эффективного изучения государственного языка
Чемпионат отваги, духа и добра
В Казахстане последний звонок прозвенел для 172 тыс. выпускников 11-х классов
Смертельное ДТП в Актюбинской области: скончался ещё один пострадавший
Королевскую свадьбу празднует Иордания
Несвободная зона?
Не будет скуки, если заняты руки!
Вот так ботулизм!
Вьюга заглянула в дверь
Норки счет любят
Символ отчего дома
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 1 июня 2023 года № 18-НП
Военные альпинисты Казахстана и Италии обменялись опытом горной подготовки
Лионель Месси покидает ПСЖ
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
В Алматинском театре оперы и балета представили обновленную версию балетного спектакля «Жизель»
"Ауыл аманаты": более 3 млрд тенге выделят области Жетысу
Музей вернул народу имена
В алматинских дворах появились разговорные клубы казахского языка «Үйде сөйле»
Президент вручил орден "Достык" шейху Суруру бен Мухаммеду Аль Нахаяну
Двух женщин и ребенка спасли из пожара в Караганде
У 50 абитуриентов нашли смартфоны и шпаргалки на ЕНТ
В Пекине презентовали сборник популярных казахских песен на китайском языке
"Астане угрожает дефицит теплоэнергии" – мажилисмен Саиров
Обвиняемый в избиении жены директор школы в ЗКО получил предписание
Некому сеять и убирать. Зато есть зрелища. А если есть зрелища, будет и хлеб
В Актюбинской области готовятся к нашествию саранчи
Запланированная неэффективность
Природный пожар в Абайской области локализован
Али Кабдулла нокаутировал бразильца в престижном промоушне
Мобильное приложение Enbek HR запустили в Казахстане
Международные эксперты оценили кредитный рейтинг Казахстана
"Приоритет нужно отдавать насыщению внутреннего рынка" – Смаилов
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)

Читайте также

Своевременный проект
Реквием по весне
Наш ответ жаре
Юные спасатели

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]