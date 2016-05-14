Следствие ведут знатоки Статьи 812 Александр КУЗЕННЫЙ, Акмолинская область

С этой задачей успешно справляются зерендинские полицейские. За первый квартал нынешнего года они закончили 65 уголовных дел, направив в суд 24. При этом уложились в отведенные законом сроки.

Прежде Зерендинский райотдел традиционно считался проблемным. Давали о себе знать близкое соседство с областным центром, наличие курортной зоны. И тем не менее в 2015 году произошла своего рода сенсация: местные полицейские оказались первыми в региональном рейтинге по сокращению числа преступлений. Свои успехи они связывают с приходом в РОВД нового руководителя – полковника Алмата Метаева, до этого назначения занимавшего должность заместителя начальника криминальной полиции области. Опер до мозга костей, он объявил беспощадную войну преступности. Его надежным помощником и соратником в этом «проекте» стало следственное отделение в составе 9 сотрудников.



– С Жасланом Уалиевым приятно работать, дважды ему повторять не надо, понимает с полуслова, ответственный, грамотный офицер, в таком же духе воспитывает подчиненных, – характеризует свое­го зама по следствию А. Метаев. Следствию нужны профессионалы, твердо убежден полковник, назначение по знакомству, кумовству толку не даст.

Майор Уалиев в следствии 6 лет. У его родителей пятеро детей, трое из них – полицейские. Так что мне предстояло знакомство с представителем славной династии людей в погонах. Трудовая биография Жаслана началась в Кокшетауском УВД. Ему сразу вменили в обязанность расследование особо тяжких и тяжких преступлений против личности. Хорошо помнит, как собирал доказательную базу по случаю громкого убийства. По сути, это было его первое уголовное дело.



А произошло следующее. После изрядно выпитого спиртного брат жестоко убил брата. Подозреваемый пошел в отказ: убийства как такового не признавал, заявлял о самообороне. Где правда, а где нет? Следователю необходимо знать назубок действующие законы, безошибочно ориентироваться в жизненных ситуациях, быть хорошим психологом, не устает повторять Жаслан. Его понимаю, говорит правильные слова, но молодому офицеру всего 25 лет, какая жизнь, какая психология? Скорей всего подключились природная интуиция и профессиональные амбиции. Поручено – значит надо сделать, показать, на что способен.



В этом деле, кроме матери, не было других свидетелей. Потеряв одного сына, она не хотела упрятать за решетку второго. Следователь упорно отрабатывал деталь за деталью, нужна была малейшая зацепка, чтобы женщина дала показания. И через два дня она все рассказала. Сыновья, которым уже под 40, по пьянке что-то не поделили. Тогда младший взял в руки нож и несколько раз ударил им старшего, после чего тот скончался на месте.

Но вернемся в настоящий день. Следствие и дознание – одно подразделение. Дознание, как правило, служит подготовительной ступенькой для перевода в следствие. Если на первом этапе начнешь спотыкаться, лучше сразу уходить вообще в другую службу. Конкретно зерендинские дознаватели в марте закончили 49 уголовных дел. Почти половина из них пришлась на старшего лейтенанта Арайлым Омарову.

Честно признаюсь, ожидал увидеть даму в годах, эдакую волчицу в следственной работе, а вошла в кабинет начальника райотдела 27-летняя скромная, миловидная девушка, залитая румянцем от волнения.



– Что, подкачала внешним видом? – заявила она с порога. – Мне многие говорят: не ту профессию выбрала. А я мечтала о ней со школьной скамьи…

Кражи чужого имущества в Зерендинском районе сократились на треть. Есть в том заслуга и нашей героини.



Третий год ходит в дознавателях Талгат Хасенов. Начинал службу рядовым в ППС, затем перевелся в миграционную полицию. Но и эта работа его не устроила. И вот – новое место службы.

Талгат неспешно вводит меня в круг своих служебных обязанности. В его производстве – мелкие и средней тяжести уголовные дела. Старший лейтенант приводит конкретный факт. 31 марта он направил в суд последнее дело в первом квартале. Фабула – проще не придумаешь. Вечером в сторожке на животноводческой ферме охранник с пришедшим к нему в гости односельчанином сели ужинать. Да так поужинали, что хозяин напился вдрызг. Гость, недолго думая, крадет его мобильный телефон, куртку и скрывается в неизвестном направлении.

Потерпевший подал заявление о краже, Хасенов выехал на место. При входе на ферму установлена видеокамера. Изучил ее запись. Все факты свидетельствовали против односельчанина, тот в конце-концов и признался в содеянном.



Дознаватель подробно рассказывает, что собой представляют протокольная форма расследования преступлений, обвинительный акт, ускоренное досудебное расследование, латентная преступность. Контингент у дознавателей – мелкие воришки, уличные хулиганы. Талгат рассказывает одну историю за другой. Пьют вместе, потом друг у друга воруют, друг на друга заявляют, а ты разбирайся, кто виноват, притом в сжатые сроки. Или берут в долг, а позже не отдают. В этом случае заявление потерпевшие не пишут, но обращаются с жалобой к участковому. Дознаватель обязан принять сигнал к сведению, провести расследование.



– Времени такие дела отнимают тем не менее много. Часто и суток не хватает, – говорит Талгат. – Но зато, объективно разобравшись с мелкими преступлениями, доведя уголовное дело до суда, мы на корню уничтожаем фундамент для более тяжких видов. 80% нашего контингента, получив заслуженное наказание, встают на путь исправления.

В день нашей встречи начальник РОВД собрал в актовом зале сотрудников отделения, пригласил районного фотографа, засняли дружный коллектив на память, отправив снимок в музей полицейской славы при райотделе. А уже через 15 минут продолжилась ежедневная кропотливая процессуальная работа.

