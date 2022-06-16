"Как строить Новый Казахстан со старыми кадрами?" – Токаев ответил на вопрос из соцсетей

Следует перестать унижать государственных служащих, говоря, что они ничего не могут. Об этом заявил Президент Казахстана на первом заседании Национального курултая в Улытау, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Следует перестать унижать государственных служащих, говоря, что они ничего не могут. Есть и такие, кто видит в них "врагов народа". Слово "чиновник" приобретает негативный окрас, это неправильно. На госслужбе очень много добросовестных кадров. К сожалению, ложка дёгтя портит бочку мёда. Мы прощаемся с такими людьми", – заявил Токаев.

Также Глава государства отметил, что нельзя рассматривать государственных чиновников как членов каких-либо кланов.

"Конечно, следует менять состав госслужащих, но делать это надо обдуманно. Массовое увольнение кадров не приведёт ни к чему хорошему. В социальных сетях спрашивают: "Как строить Новый Казахстан со старыми кадрами?". Это уместный вопрос, но кадры необходимо менять постепенно", – резюмировал Президент РК.