​Следуя букве закона

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Анастасия ПРИЛЕПСКАЯ

В работе семинара приняли участие заместитель председателя Цент­ральной избирательной комиссии Владимир Фоос, члены ЦИК, представители Генеральной прокуратуры, Офиса программ ОБСЕ в Астане, Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами и республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов».

Владимир Фоос проинформировал участников о положениях избирательного права, касающихся деятельности партий в электоральный период, порядке и условиях осуществления ими предвыборной агитации.

– Важно, чтобы все участники выборов не только соблюдали положения избирательного законодательства, но и вели честную предвыборную борьбу без использования так называемых грязных политических технологий, – отметил он.

С кратким обзором участия политических партий Казахстана в избирательных кампаниях и некоторых особенностей прошедших парламентских выборов выступил член Центризбиркома Марат Сарсембаев.

В частности, он констатировал, что партии изменили подходы к формированию списков.

– Число кандидатов в депутаты Мажилиса незначительно уменьшилось в сравнении с предыдущими избирательными кампаниями, – сказал Марат Сарсембаев. – Например, на этих выборах зарегистрированы 234 кандидата по шести спискам политических партий, а на выборах 2007 и 2012 годов было зарегистрировано 377 и 335 кандидатов соответственно. Можно отметить, что партии делают ставку на качества кандидатов, выдвигают в первую очередь тех представителей, которые известны электорату.

Также он обратил внимание на то, что у большинства партий, участвующих в выборах, отмечается снижение показателей представленности женщин среди кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента.

Начальник отдела 1-го департамента Генеральной прокуратуры Респуб­лики Казахстан Сакен Самет осветил вопросы правового регулирования дея­тельности политических партий в агитационный период, а также рассказал о правоприменительной практике по данному вопросу.

Особенно было подчеркнуто, что проведение предвыборной агитации в период ее запрещения влечет административную ответственность, отказ в регистрации или отмену решения о регистрации партийного списка или отдельных кандидатов.

В ходе состоявшегося обмена мнениями были рассмотрены пути и методы эффективного обеспечения соблюдения норм избирательного законодательства, выявления и недопущения нарушений требований закона о выборах.

Представители политических партий высказали свои предложения и пожелания, касающиеся механизмов взаимодействия избирательных органов и участников избирательного процесса.

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