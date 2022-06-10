Следуя принципам гуманности

На пленарном заседании под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева сенаторы приняли закон, применение которого повлияет на качество жизни лиц с инвалидностью. В случае подписания Главой государства этого закона люди, имеющие любую группу инвалидности, смогут бесплатно получать услуги частных нотариусов, автобусные парки обяжут закупать определенное количество транспорта с пандусами, а проводить экспертизу по установлению инвалидности можно будет заочно.

Предваряя рассмотрение повестки, Маулен Ашимбаев рассказал об итогах референдума и подчеркнул, что народ Казахстана поддержал инициативы Президента страны Касым-Жомарта Токаева по созданию Нового Казахстана. Впереди – важная задача по реализации волеизъявления народа, считает председатель Сената.

– Как отметил Президент страны, конституционная реформа открывает возможности для модернизации всей правовой сферы. Это ставит большие и ответственные задачи перед Парламентом. Исходя из внесенных в Конституцию изменений, необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в национальное законодательство. Предстоит перестроить работу Сената. Наша главная цель – формирование демократического, правового, справедливого и социального государства, – сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе заседания сенаторы в первом чтении рассмотрели поправки по вопросам электро­энергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективнос­ти, недропользования, местного государственного управления и государственной границы.

В части энергосбережения и повышения энергоэффективности документ предусматривает ряд важных изменений. При принятии законопроекта ожидается внедрение нового для сферы энергосбережения механизма государственного контроля − профилактического контроля без посещения субъектов. Также предлагается введение энергоэффективных закупок товаров, работ и услуг для госучреждений, предприятий и субъектов квазигосударственного сектора. Сенаторы, одобрив данный законопроект, направили его на рассмотрение во втором чтении.

В ходе заседания также были обсуждены изменения и дополнения по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности.

– Законопроект предусматривает дальнейшее совершенствование законодательной базы, регулирующей рынок страхования и ценных бумаг, а также сферу банковской деятельности. Законопроектом предусмотрены внедрение новых продуктов, оптимизация отдельных требований и цифровизация услуг, а также дополнительные механизмы для дальнейшего повышения качества защиты прав потребителей и инвесторов. Со своей стороны Сенат также предлагает пересмотреть некоторые нормы законопроекта, – сказал, комментируя законопроект, спикер Сената.

Основной целью законопроекта является дальнейшее развитие страхового, банковского рынков и рынка ценных бумаг. Для достижения этих целей предусматривается внедрение новых финансовых продуктов, дальнейшая цифровизация услуг, повышение качества защиты прав потребителей и инвесторов, приведение действующего законодательства в соответствие с наилучшими международными практиками, совершенствование регулирования деятельности участников финансового рынка, повышение доступности банковских услуг для населения.

Сегодня многих вкладчиков волнует судьба сбережений в филиалах российских банков, попавших под санкции. Сенатор Андрей Лукин в связи с этим поинтересовался, какова ситуация на данный момент со вкладами, сбережениями и иными накоп­лениями наших граждан в этих дочерних банках, их филиалах.

– И если эти банки прекратили свою деятельность, то получили ли люди свои денежные средства? – спросил депутат.

В ответ председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что у филиалов российских банков, находящихся в Казахстане и попавших под санкции западных стран, достаточно ликвидных средств, и они обладают высококачественным ссудным портфелем.

Как напомнила Мадина Абылкасымова, с момента введения санкций три российских дочерних банка – «Сбербанк Казах­стан», «Альфа Банк» и «ВТБ Банк Казахстан» – также были включены в санкционные списки.

– Были введены определенные ограничения на их деятельность. Это связано с закрытием корреспондентских счетов за рубежом и заморозкой их активов иностранными банками, а также невозможностью осуществления операций в долларах, евро и фунтах стерлингов, – сказала глава ведомства.

По ее словам, наблюдался отток депозитов из этих трех банков. В основном они «перетекли» в казахстанские банки, однако при этом все филиалы российских финансовых институтов являются платежеспособными.

– Они обладали и обладают высококачественным ссудным портфелем и ликвидностью. А все требования клиентов по снятию депозитов, переводу своих средств в другие казах­станские банки были полностью выполнены. В настоящее время у банков сохраняются депозиты физических и юридических лиц почти на 500 миллиардов тенге. В то же время эти банки обладают очень высококачественным ссудным портфелем на порядка 1,7 триллиона тенге. Ликвидные средства на сегодняшний день составляют порядка 590 миллиардов тенге. То есть банки полностью покрывают все обязательства перед физическими и юридическими лицами, являются платежеспособными, и вопрос об их неустойчивости сейчас не стоит, – подчеркнула Абылкасымова.

Между тем, отметила она, «Альфа Банк» в Казахстане прекратил свою деятельность, его выкупил «Банк ЦентрКредит». В настоящее время проходит процедура их объединения.

– Соответственно, все вклады и депозиты физических и юридических лиц в этом банке становятся частью «Банка Центр­Кредит». Все обязательства будут полностью исполнены перед вкладчиками, никаких оснований для тревоги в данном случае нет, – сказала глава агентства.

В ходе работы над поправками сенаторами был внесен ряд корректив. В частности, депутаты предложили ввести упрощенный порядок урегулирования страхового случая при транспортном происшествии. Также они отметили необходимость внедрения практики обязательного досудебного урегулирования страховым омбудсменом всех страховых споров. Законопроект, включающий в себя эти и ряд других поправок, предложенных сенаторами, был возвращен в Мажилис.

Также на заседании палаты сенаторы рассмотрели и приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью». Данный закон был инициирован депутатами Парламента. В случае подписания Главой государства закона люди с инвалидностью по слуху в суде смогут бесплатно пользоваться услугами специалиста жестового языка, а также использовать сурдотехнические и тифлотехнические средства. А людям, в одиночку воспитывающим детей с инвалидностью либо имеющим на попечении совершеннолетних лиц с инвалидностью, будет оказываться безвозмездная юридическая помощь. Уполномоченный орган в области социальной защиты населения будет наделяться компетенцией по разработке и утверждению порядка назначения внештатных советников министров, акимов районов, городов, городов областного значения, областей, городов респуб­ликанского значения, столицы по вопросам инвалидности.

Кроме того, усилится поддержка социальных предпринимателей. Часть расходов недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры, перечисляемых в местный бюджет, будет направляться на поддержку субъектов социального предпринимательства, трудоустраивающих людей с инвалидностью.

– Данный закон призван решить ряд вопросов в области защиты и поддержки людей с инвалидностью. Также предусматривается дальнейшее совершенствование механизмов реализации социальной политики в данном направлении. Не остались без внимания вопросы формирования безбарьерной среды. Наде­емся, что в дальнейшем данный закон будет способствовать более эффективному обеспечению прав людей с инвалидностью. А сенаторы будут постоянно держать эти вопросы под контролем и продолжать соответствующую законодательную работу, – сказал Маулен Ашимбаев.

Кроме того, сенаторы озвучили свои депутатские запросы. Так, сенатор Дана Нуржигитова предложила главе Правительства рассмотреть вопрос снижения возраста выхода женщин на пенсию до 58 лет, а Абдалы Нуралиев призвал на должном уровне отметить 90-летие известного казахского писателя Шерхана Муртазы. В связи с этим сенатор озвучил ряд конкретных предложений.