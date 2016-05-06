​Следуя принципам транспарентности и подотчетности

Как подчеркнула председатель Комитета Мажилиса Парламента по финансам и бюджету Гульжана Карагусова, Пятая институциональная реформа направлена на создание транспарентного и подотчетного государства.

– Это является одним из главных требований, потому что эффективность государственных услуг, развитие экономики зависят от того, насколько транспарентна деятельность государственных органов, насколько они подотчетны обществу, – сказала Г. Карагусова.

Она отметила, что совершенствованию работы государственных органов в Плане нации посвящены 91, 92 и 93-й шаги, которые связаны между собой. Так, в 91-м шаге рассматриваются вопросы четкого планирования выполнения задачи, поставленной Президентом в Плане нации. Далее речь идет о создании системы оценки деятельности госор­ганов, разработке целевых индикаторов, которые бы четко отражали конечный результат.

– Акцент сделан на выработку этих индикаторов, – уточнила глава комитета. – Они, как определял Глава государства, должны быть направлены на достижение общенациональной цели, быть четкими, понятными и статистически измеримыми, контролируемыми, отражать изменения в экономике, результаты работы министерств, акимов облас­тей и городов Астаны и Алматы, ориентироваться на повышение уровня удовлетворенности граждан работой госорганов.

Она напомнила, что в рамках 91-го шага Плана нации в Предпринимательский кодекс и Закон «О государственной статистике» внесен ряд изменений. Усилена ответственность респондентов и административных источников за достоверность и своевременность предоставления данных.

Кроме того, по ее словам, в целях упразднения промежуточного контроля и снятия бюрократичес­ких барьеров на рассмотрение Правительства внесен ряд документов, которые позволят сократить порядок и время согласования постановлений Правительства и других документов.

– В рамках выполнения 92-го шага Плана нации проведена оптимизация государственных и отраслевых программ, – сообщил директор департамента стратегического планирования и анализа Министерства нацио­нальной экономики Жандос Шаймарданов. – В 2015 году количество государственных программ сокращено с 10 до 8. Пять отраслевых программ ввиду их высокой социальной значимости переведены в статус правительственных.

По его словам, в результате оптимизации осталось восемь государственных и пять отрас­левых программ. Кроме того, с начала 2016 года проведена оптимизация документов системы государственного планирования, их число сократилось до 300. Для примера: двумя годами ранее их было 954.

О том, как внедряется финансовый аудит в рамках выполнения 93-го шага Плана нации, рассказала секретарь Комитета Мажилиса по финансам и бюджету Татьяна Яковлева. Она напомнила, что в ноябре прошлого года принят Закон «О государственном аудите и финансовом контроле».

– Уже сегодня можно говорить, что работа по формированию системы­ государственного аудита идет успешно, – констатировала она. – За первые три-четыре месяца получен ряд положительных результатов, достигнута экономия, повышена эффективность освоения бюджетных средств.

Участники брифинга подчеркнули, что в реализации реформы по созданию подотчетного государства нельзя останавливаться на достигнутом. Будет продолжено интегрирование единой информационной системы органов госаудита и финансового контроля с системой электронного правительства и базами других государственных органов.