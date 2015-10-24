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Следуя приоритетам безопасности
Анастасия ПРИЛЕПСКАЯ
Сохранить первоначальные принципы
В международной конференции «Достижения и вызовы ОБСЕ к юбилею Хельсинкского заключительного акта и саммита в Астане» приняли участие председатель Сената Парламента РК, член Группы мудрецов ОБСЕ Касым-Жомарт Токаев, Государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова, министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов, представители ОБСЕ, международных организаций, министерств и ведомств ряда стран.
В повестку дня встречи вошли актуальные вопросы сотрудничества и взаимодействия стран с ОБСЕ, устойчивого экономического развития, а также архитектуры безопасности в евроатлантическом и евразийском пространстве.
– Мы живем в эпоху перемен и потрясений, – сказал, выступая на открытии конференции Касым-Жомарт Токаев. – Каждый год приносит человечеству все новые проблемы, будь то войны, конфликты или экономические кризисы, незаконная торговля людьми, беженцы, наркотрафик, пандемии, природные и техногенные катастрофы, распространение ядерных материалов, гонка вооружений.
По его словам, на фоне сохраняющихся противоречий по-разному интерпретируются фундаментальные нормы и принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН и Хельсинкском заключительном акте.
Этот документ, который также называют Хельсинкским договором, был подписан в августе 1975 года главами 35 государств и закрепил ряд межгосударственных договоренностей. Так, в нем изложены принципы взаимоотношений между государствами-участниками, такие как нерушимость границ, территориальная целостность, невмешательство во внутренние дела иностранных государств. Цикл договоренностей в военно-политической сфере включает в себя согласование мер укрепления доверия в военной области и мирное урегулирование споров. В экономической области Хельсинкским договором предписано согласование основных сфер сотрудничества в области экономики, науки, техники и защиты окружающей среды. В гуманитарной – согласование обязательств по вопросам прав человека и основных свобод; равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, определять свой внутренний и внешний политический статус.
Именно Хельсинкский заключительный акт стал ключевым документом, определившим правовые основы деятельности Совета по безопасности и сотрудничеству в Европе, который позднее был преобразован в ОБСЕ.
– Как вам известно, возникшая в период обострения «холодной войны» ОБСЕ сыграла определяю­щую роль в сохранении мира и стабильности на огромном пространстве от Ванкувера до Владивостока, – констатировал Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что 40 лет спустя ОБСЕ с ее широким географическим охватом, всеобъемлющим подходом к вопросам безопасности не утратила своего значения и востребована государствами-участниками. Она представляет собой незаменимую диалоговую площадку, где согласовываются позиции стран, вырабатываются коллективные решения.
– Мы по-прежнему с большой надеждой смотрим на Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Форум, в который входят 57 государств, включая четыре ядерные державы, может и должен содействовать укреплению доверия между странами в интересах всеобщей безопасности, – подчеркнул председатель Сената.
Он также обратил внимание аудитории на итоги саммита ОБСЕ, состоявшегося в Астане в 2010 году. Именно на этом форуме, по его словам, введено в оборот понятие «сообщество безопасности» взамен прежнего термина «пространство безопасности».
Кроме того, он высказал мнение, что государства – участники ОБСЕ должны продолжить усилия по укреплению юридической основы организации, что, по словам председателя Сената, является непростой задачей.
– Актуальность данной задачи усиливается в связи с необходимостью пересмотра прежних подходов к проблемам безопасности с учетом качественно новых геополитических реалий, – заметил Касым-Жомарт Токаев. – Прежде всего следует укреплять доверие между государствами, которое является основой предсказуемого развития международной ситуа­ции. К сожалению, этот связую­щий элемент международных отношений сейчас в большом дефиците.
Этот недостаток доверия, по его мнению, подпитывают противоречия между крупными державами, которые по-разному понимают и интерпретируют те или иные события в мире. И высшая государственная мудрость состоит в том, чтобы находить точки соприкосновения.
– Альтернативы диалогу не существует. Говоря об уникальности ОБСЕ, мы должны иметь в виду и потенциал нашей организации в плане налаживания переговорных процессов для достижения консенсуса. Это, несомненно, трудная задача. Но мы, «сообщество безопас­ности», обязаны стремиться к оздоровлению международной ситуации, – считает спикер. – Твердо убежден: ОБСЕ может играть более заметную роль в разрешении кризисных ситуаций. Конфликты всех видов и уровней – международные, локальные, межрелигиозные и внутрирелигиозные – не только угрожают безопасности миллионов людей, но и подрывают основы мировой экономики с далеко идущими последствиями для будущего человечества. Именно поэтому Президент Нурсултан Назарбаев, выступая на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал к построению бесконфликтного мира на основе концепции «Новое будущее», при сохранении верховенства международного права.
Он также подчеркнул, что казахстанский Парламент уделяет большое внимание работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ, возможности которой следует использовать в полной мере.

Совершенствовать систему
О развитии идей, лежащих в основе ОБСЕ, и применении новых подходов говорила в своем выступлении на конференции Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова. Она призвала участников конференции поддержать инициативы Президента Казахстана, выдвинутые в ходе юбилейной 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
– Глава государства предложил разработать План глобальной стратегической инициативы-2045. Ее смысл – придать миру новый тренд развития на основе справедливых условий доступа всех наций к мировой инфраструктуре, ресурсам и рынкам, а также всеобщей ответственности за развитие человечества, – напомнила Г. Абдыкаликова. – Назрела необходимость четко определить задачи нового этапа в развитии человечества, в том числе и роль ОБСЕ в решении этой непростой задачи. Концепция «Новое будущее», озвученная нашим Лидером, – это ядерная, энергетическая, водная и продовольственная безопас­ность, доверие, взаимопонимание и реформы.
Госсекретарь РК выразила необходимость совершенствования системы общеевропейской безопас­ности, при которой, как согласились государства – участники Хельсинкского заключительного акта 1975 года, «народы могут жить в условиях подлинного и прочного мира».
Также Г. Абдыкаликова отметила важность продолжения создания безъядерных зон в регионах мира и подчеркнула, что Казахстан – первая страна, закрывшая полигон и добровольно отказавшаяся от четвертого по величине ядерного арсенала, а также создавшая безъядерную зону в Центральной Азии.
– Ядерные державы должны представить гарантии неприменения силы всем отказавшимся от обладания ядерным оружием странам, – заявила она. – Важной задачей является создание глобального антиядерного движения. Каждый человек на планете может и должен внести свой вклад в запрет ядерных испытаний.
Кроме того, Государственный секретарь обратила внимание на то, что Казахстан поддерживает все инициативы ОБСЕ, направленные на восстановление доверия в международных отношениях, укрепление мира и безопасности на основе международного права. Одной из значимых вех в истории РК стало председательство в 2010 году в ОБСЕ и проведение 1–2 декабря в Астане саммита Организации, который был нацелен на изучение способов восстановления доверия между государствами.
– Принципы толерантности и недискриминации исключительно важны для Казахстана, являющегося полиэтническим и поликонфессиональным государством, – добавила Гульшара Абдыкаликова. – Благодаря проводимой политике Главы государства с 1995 года успешно функционирует уникальный институт гражданского общества – Ассамблея народа Казахстана, которая является казах­станской моделью общественного согласия и общенационального единства. В нынешнем году в Астане состоялось юбилейное V заседание Съезда лидеров мировых и традиционных религий, созданного по инициативе Президента РК Нурсултана Назарбаева. Этот признанный на международном уровне форум успешно действует уже более 10 лет и объединяет представителей религий мира и видных политических деятелей в желании привнести свой вклад в поиск ответов новым вызовам всеобщей безопасности для современного сообщества.
В завершение выступления Государственный секретарь выразила уверенность, что конференция внесет конкретный вклад в дальнейшее укрепление архитектуры коллективной безопасности в Евразии.

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