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​Следуя стратегии демократизации
Екатерина Никитинская, депутат Мажилиса Парламента РК

Прежде всего предлагается концептуально изменить порядок сложения полномочий Правительства. Поправками предусмат­ривается, что Правительство будет слагать свои полномочия перед вновь избранным Мажилисом Парламента республики. Действующая норма определяет, что полномочия Правительства слагаются перед вновь избранным Президентом РК. Перед вновь избранным Мажилисом Парламента Премьер-министр ставит только вопрос о доверии Правительству. В случае выражения Мажилисом доверия Правительство продолжает исполнять свои обязанности, если иное не будет решено Главой государства.

Новый подход позволяет максимально полно реализовать потенциал многопартийного Парламента. Ведь состав Правительства и кандидатура Премьер-министра, по сути, будут определяться партией, получившей на выборах большинство голосов. Новый состав Мажилиса получает право на новый Кабинет министров.

Ответственность Правительства перед Парламентом усилена положением о том, что, если две трети депутатов палаты по итогам заслушивания отчета обратятся к Президенту республики с предложением об освобождении от должности члена Правительства в случае неисполнения им законов, Президент освобождает от должности такого члена Правительства. В действующей редакции Президент может отклонить такое обращение. Это свидетельствует о высокой степени доверия Парламенту, а значит, и новом уровне ответственности законодательного органа власти как перед Главой нашего государства, так и перед казахстанским народом.

В монократических сис­темах правительство несет ответственность только перед главой государства. В демократических государствах его ответственность определена как перед главой государства, так и перед парламентом. Ведь именно институт парламентаризма способствует реальному участию народа в управлении государством, обеспечивает политическое равенство и ответственность правящих лиц перед народом. И именно эти критерии характеризуют содержание демократии.

Парламент в соответствии с проектом поправок становится единственным органом, наделенным правом принятия законов, поскольку из ст. 53 исключается подпункт 3. До сегодняшнего дня Парламент на совместном заседании палат двумя третями голосов от общего числа депутатов каждой из палат по инициативе Президента вправе делегировать ему законодательные полномочия на срок до года.

Модернизация политической системы, предложенная Лидером нации, превращает Парламент в институт, оказывающий все более серьезное воздействие на политичес-кую жизнь нашей страны. Диалектика развития политических процессов показывает, что ни одна из ветвей государственной власти не может эффективнее, чем Пар­ламент, обеспечить поиск оптимальных политико-правовых решений, адекватных требованиям времени. Только развитый парламентаризм гарантирует демок­ратическую систему организации и функционирования высшей государственной власти, базирующуюся на принципах ее разделения и верховенстве права. 

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