Следуя требованиям законодательства Свежий выпуск 781 Уак МАНБЕТЕЕВ

Участниками семинара стали около 2 800 человек – председатели, секретари и члены участковых избирательных комиссий города, доверенные лица кандидатов в Президенты РК, представители прокуратуры, ДВД и международные наблюдатели.

– Предстоящие выборы – важнейшее политическое событие в жизни нашей страны, которое налагает большую ответственность на всех участников избирательного процесса, – отметил заместитель председателя ЦИК РК Владимир Фоос. – Надеюсь, что выступ­ления спикеров и активный обмен мнениями будут полезны для всех, а полученные сегодня знания члены участковых избирательных комиссий с успехом применят в своей непосредственной работе по организации и проведению голосования.

Основные аспекты деятельности организаторов выборов, связанные с подготовкой и проведением избирательной кампании, осветила в своем док­ладе член ЦИК РК Ляззат Сулеймен. О том, как и из каких источников финансируются выборы, рассказала участникам семинара заведующая финансово-контрольным отделом аппарата ЦИК РК Маржан Мухаметова.

Особое внимание было уделено вопросам организационного, материально-технического и информационного обеспечения электоральной кампании. Выступление заместителя прокурора Алматы Жандоса Умиралиева было посвящено мерам по обеспечению законности проведения избирательной кампании по выборам Президента РК, а также правовым последствиям нарушения норм избирательного законодательства.

В рамках состоявшейся общей дискуссии участники семинара обсудили наиболее актуальные вопросы правоприменительной практики, формы и методы повышения эффективности взаимодействия участников избирательного процесса, а также организационные аспекты деятельности участковых избирательных комиссий в день выборов.



