​Следующая стадия – реализация

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Аскар Нурша, эксперт Института мировой экономики и политики

Напомним, что 3 марта в Астане прошло совместное заседание палат Парламента с участием Главы государства. Основной вопрос, который был вынесен на повестку дня, – обсуждение проекта закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию. Не затягивая с принятием решения, Парламент одобрил предложенный законо­проект в первом чтении. На этом этапе была произведена общая оценка документа с учетом результатов деятельности Рабочей группы, подготовившей итоговый пакет поправок.

Внесенные замечания и предложения депутатов по поправкам в соответствии с установленной в законо­дательном органе процедурой далее были переданы на рассмотрение совместной комиссии для более детального рассмотрения проекта закона и его подготовки ко второму чтению. Совместная комиссия проработала 4 и 5 марта, и во втором чтении законопроект был одобрен 6 марта. Глава государства направил закон в Конституционный совет, который признал его соответствующим Основному закону страны.

Главное содержание предлагаемых поправок – перераспределение части полномочий от Президента к Парламенту и Правительству. Изменения в Конституцию укреп­ляют роль законотворческого органа в политической системе страны и повышают степень подот­четности Правительства перед законодательной властью. В свою очередь это создает дополнительные условия для активизации партийно-политического строительства в нашей республике, оказывая прямое влияние на деятельность представленных в Парламенте политических партий, а через них – совершенствуя механизм политической обратной связи между Правительством и обществом. С учетом того, что Парламент получает серьезные рычаги при формировании Правительства, соотношение сил между парламентскими фракциями и статус партии, победившей на выборах и обладающей численным большинством, теперь становятся важными факторами политического процесса. Вместе с этим пропорционально возрастает роль Президента как гаранта и верховного арбитра между различными политическими силами.

Интересно, что депутатский корпус оказался по ряду вопросов более консервативным, чем идеи, озвученные Президентом страны на ранних этапах. Например, в час­ти изъятия министра внутренних дел из списка министров, назначаемых непосредственно Главой государства. Было предложено вновь закрепить данную функцию за Главой государства, очевидно, учитывая тот факт, что данное ведомство входит в систему право­охранительных органов страны и содержит силовой потенциал.

В процессе обсуждения конституционной реформы широкое участие приняли представители граж­данского общества, независимые юристы, общественные активисты и политологи, и это большой плюс пройденного этапа. В то же время внимание общественности часто рассеивалось по вопросам, не имевшим прямого отношения к конституционной реформе, но традиционно включенным в поле зрения политических и общественных дискуссий, идущих параллельно в стране. При этом обсуждение ряда специализированных направлений оставалось уделом специалистов узких компетенций. В связи с этим, возможно, необходимо более широко охватывать все категории населения при проведении информационно-разъяснительной работы на последующих этапах модернизации страны, развитие политической и правовой культуры и информированности населения о содержании и характере реформ.

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