Следующее заседание генпрокуроров стран ШОС пройдет в Китае

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На XIII заседании генеральных прокуроров государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, состоявшемся в Астане, принято решение о проведении следующего заседания в Китае, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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"Сейчас мы думаем о самых важных вопросах ШОС и планируем провести заседание в провинции Хайнань в 2016 году", – сказал Генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры КНР Цао Цзяньмин.
В ходе брифинга Генпрокурор РК Асхат Даулбаев рассказал, что по итогам прошедшего сегодня заседания руководители генеральных прокуратур государств – членов ШОС подписали протокол о повышении эффективности международного сотрудничества по вопросам взаимной правовой помощи, продолжению обмена опытом по основным направлениям прокурорской деятельности, принятию действенных мер по противодействию различными транснациональным угрозам безопасности.
Он также отметил работу, проводимую Казахстаном в данном направлении.
"Казахстаном проводится большая и последовательная работа в рамках международной борьбы с экстремизмом и терроризмом. Наша страна присоединилась ко всем 14 международным универсальным конвенциям ООН по борьбе с терроризмом, является одним из инициаторов объединения стран для обеспечения безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе", – подчеркнул Асхат Даулбаев.