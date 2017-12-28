Следующий год будет особенным – Токаев

фото пресс-службы Сената РК
Спикер Сената Касым-Жомарт Токаев на завершающем в этом году пленарном заседании подвел итоги года и выразил мнение, что следующий, 2018 год станет особенным, сообщает корреспондент Кazpravda.kz
.
"Новый 2018 год станет особенным в общественно-политической жизни страны. Через считанные дни Казахстан будет председательствовать в СБ ООН, все казахстанцы готовятся к 20-летию столицы Астаны. Я глубоко уверен, что мы все вместе с Елбасы, вместе с народом, не жалея сил, достигнем всех великих целей. Поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю спокойствия, благополучия в семьях и крепкого здоровья!" – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Также спикер Сената подчеркнул, что текущий год стал особым годом в плане объема и ритма работы в связи с изменениями, внесенными в Конституцию по инициативе Главы государства.
"Ряд полномочий Президента получили исполнительная и законодательная ветви власти. В настоящее время мы наблюдаем реальные шаги по реализации концепции Главы государства "Рухани жаңғыру", ставшей идеологической основой экономической и технологической модернизации страны", – отметил председатель Сената.
По его словам, в уходящем году в Казахстане проведены глобальные мероприятия, подтверждающие высокий международный авторитет Президента Казахстана.
"В текущем году в нашей столице состоялся исторический саммит ШОС, выставка ЭКСПО-2017, стартовал астанинский процесс, ставший началом урегулирования сирийского кризиса. И в год, полный событий, Сенат провел масштабную работу в рамках стратегических задач, обозначенных Главой государства", – отметил Касым-Жомарт Токаев.
Он сообщил, что Сенат рассмотрел и принял свыше 90 законов, весьма важных для нашей страны.
"Принятые законы в основном направлены на реализацию Послания Президента и ряд других программ. Ряд законов предусматривают выполнение поручений, данных Елбасы на открытии 3-ей сессии Парламента. В частности, приняты в новой редакции Налоговый кодекс, Кодекс о недропользовании, о таможенном регулировании. В ходе заседаний широко обсуждались злободневные вопросы. Госорганам были представлены конкретные указания по активизации работ, а их исполнение взято под контроль. Призываю и в будущем активно, с высокой ответственностью, профессионально проводить работу с законопроектами. Выражаю благодарность всем за совместный труд", – сказал спикер.
Он также сообщил, что с 3 по 12 января будущего года запланирован выезд депутатов в регионы.
"В ходе встреч в регионах необходимо проводить детальное разъяснение принятых законов среди населения. Внимание избирателей должно быть обращено на положения новых законов особенно по налогообложению, таможенному регулированию, по социальным вопросам и вопросам здравоохранения", – отметил Касым-Жомарт Токаев.