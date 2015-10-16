Следующий саммит СНГ пройдет в 2016 году в Кыргызстане
Талгат Исенов, Ксения Воронина
Председательство в Совете глав государств СНГ перешло от Казахстана к Кыргызстану, передает корреспондент Kazpravda.kz с проходящего в Боровом саммита Содружества независимых государств.
Следующее заседание лидеров стран – участниц СНГ пройдет через год в соседней республике.
"По предложению Президента Кыргызстана принято решение провести следующее заседание Совета глав государств в Кыргызской Республике 16 сентября 2016 года", – сказал председатель Исполкома – исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.
Вместе с тем напомним, что российская сторона внесла в повестку дня саммита дополнительный вопрос – "О председателе Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров иностранных дел членов СНГ".
В результате руководителем Комитета был назначен главнокомандующий Военно-космическими силами России генерал-полковник Виктор Бондарев, который сменил на этом посту другого россиянина – генерал-лейтенанта Александра Головко.
Вопросов к новому председателю Комитета ПВО СНГ не прозвучало. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пожелал удачи Виктору Бондареву.
Также главы государств подписали пакет документов, рассмотренных за закрытыми дверями.