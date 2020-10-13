Следы интернет-мошенничества уходят в другие страны – ДП Нур-Султана

Начальник отдела криминальной полиции ДП Нур-Султана Талгат Булегенов рассказал, что многие факты интернет-мошенничества совершаются не в Казахстане, а за рубежом, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Интернет мошенничество раскрыть не так просто. Преступник может находиться в любой точки мира и совершать преступления. Многие такие следы уводят за рубеж. В большинстве случаях в Россию. В этом заключается трудность и требует определенного времени для установления каких-либо цифровых следов. Процент раскрытия от 35 и выше. За 9 месяцев этого года в Департамент полиции обратилось более 1 300 жителей на действия мошеннических схем в интернете", – сказал Булегенов.
По его словам, на основании взаимно-правовой помощи сотрудники полиции России оказывают помощь.
"Мы обращаемся к коллегам, однако это требует времени. Такие факты раскрытия были, в том году задерживали двух лиц, но в соответствии территориальности данные были переданы по месту нахождения подозреваемых", – пояснил он.
В то же время Булегенов добавил, что почти в каждом факте интернет мошенничества деньги уходят через не идентифицированные электронные кошельки или карточные счета банков.
"Мы взаимодействуем с банками, они помогают нам по получению банковских сведений, тесное взаимодействие проводится с интернет ресурсами. Жителям мы рекомендуем быть бдительными, проверять информацию на достоверных интерне-ресурсах", – заключил он.