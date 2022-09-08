Следы трагедии

Пожар локализован, школы переведены в штатный режим работы, а в новом микрорайоне началась подготовка фундаментов под жилье. Как живет Аулиекольский район после крупного пожарища, увидели корреспонденты «КП».

Инфраструктуру восстановят быстро, а вот лес...

На Аманкарагайский бор теперь без слез не взглянешь. От некогда самого богатого хвойного массива Костанайской области остались лишь обугленные стволы деревьев, теперь уже лишь изредка дымящиеся. Черные, без ветвей... С немым укором взирают они на людей, выстроившись вдоль дороги.

Уныло выглядит и сам поселок. Левая его часть сгорела почти полностью. И хотя большая часть домов расположена на правой стороне, где жилье осталось в целости и сохранности, все же нормальная жизнь там представляется с трудом. Во-первых, стоит невыносимый запах гари, повреждена инфраструктура.

– Наш дом уцелел. Он сделан из камня и профлиста. Это-то и спасло. Правда, из леса шла такая горячая волна, что выбило оконную раму и дверь на чердаке. А баня и забор сгорели полностью.

Надеемся хоть на какую-то компенсацию, – говорит жительница поселка Аманкарагай Ирина Шевченко. – Сейчас даже не знаем, как жить: света нет, газа нет, холодильники не работают. Соответственно, портятся продукты.

О том, как пережить зиму, размышляют и в семье Багданович. Сосновый бор для Милана, его супруги и их трехлетней дочери был кормильцем. Летом и осенью они заготавливали веники, собирали и солили грибы, а зимой и весной продавали дары природы. Этим и жили. Но несколько дней назад огонь уничтожил не только их жилище, но и все результаты кропотливого труда.

– Мы успели заготовить полторы тысячи веников и несколько банок соленых грибов. В общей сложности все это принесло бы нам доход примерно в 900 тысяч тенге. Сейчас даже не представляю, как и на что будем дальше жить. Дело в том, что дом, где проживали, не наш. Снимали его. А сейчас денег нет, и как теперь снять другое жилье, не знаем. Надеемся на компенсацию. Ведь все, что было в доме, – мебель, техника – куплено за наш счет, – говорит Милан Багданович.

Местные власти пока никому ничего толком не обещают.

– Первостепенная задача – ликвидация пожара. Только сегодня удалось его локализовать. Параллельно проводится оценка ущерба, работают независимые эксперты. В ближайшие дни будет определенный результат. Далее будем рассматривать вопрос. Отсутствие света – не такая большая проб­лема. Его отключали в момент проведения противопожарных мероприятий. Что касается газа, его не подключили только на двух улицах. Там сейчас сотрудники АО «КазТрансГаз Аймак» проводят ревизию. Как только завершат свою работу, подача голубого топлива будет восстановлена, – рассказал аким Аулиекольского района Ерлан Тименов.

Куда более сложная работа предстоит экологам и лесникам. По некоторым оценкам, чтобы восстановить сосновый бор, понадобится минимум полвека.

В штатный режим

Убежищем для жителей, которые оказались в очаге бедствия, стали четыре сельские школы райцентра, а также те, что расположены близ пострадавших поселков. В общей сложности в Аулиекольском районе было открыто 13 эвакуационных пунк­тов. В шести из них разместились силовики, а в семи – люди, пострадавшие от пожара.

Погорельцев принимали кругло­суточно. Пик пришелся на 3 сентября.

На некоторое время школьников из этих учебных заведений перевели на дистанционное обу­чение. Но 7 сентября семь школ начали работать в штатном режиме, поскольку большинство эвакуированных разъехались по родственникам и своим домам. Сегодня, 8 сентября, обычной школьной жизнью заживут и оставшиеся шесть школ, ведь пожар локализован, и силовики разъедутся.

Впрочем, спортзал одной из школ райцентра – в поселке Аулиеколь – продолжает служить эвакопунктом. Здесь все так же стоят по 15 кроватей в пять рядов. Но заняты лишь 28. Тут по-прежнему живут люди, которым некуда пойти: они остались без крова, и у них нет родственников.

Самой маленькой постоялице всего 5 месяцев, а самому старшему – 81 год. Виктор Беляров жил в Аманкарагае с 1950 года, сам строил дом. Никогда и не думал, что под старость останется без жилья.

– Я жил здесь один. Сын живет в Ханты-Мансийске. Получу компенсацию и поеду в дом престарелых в Рудный, – поделился планами Виктор Беляров.

А вот Есения (на снимке) о будущем не думает. Ей всего три года. Поэтому пребывание в эвакопункте кажется малышке просто игрой, где она со своим малышом-зайцем находит все новые укромные уголки и с удовольствием позирует на камеру. За последние пять дней она уже привыкла к объективам телекамер и вспышкам фотоаппаратов.

– От последствий пожара в ­Аулиекольском районе пострадало 56 детей, из них 45 школьного возраста. Каждому будет оказана материальная помощь в размере 50 тысяч тенге. Кроме того, Минпросвещения выделило путевки в детские оздоровительные лагеря. Одиннадцать детей 5-х и 9-х классов уже отправились в оздоровительный центр «Балдәурен», который находится в Кокшетау. Сегодня еще 32 ребенка из 3-х и 4-х классов поедут в оздоровительный центр «Бөбек» в Алматы. Путевки предлагают всем школьникам, но некоторые родители отказываются, – рассказал руководитель отдела образования Аулиекольского района Досбол Кусайнов.

Каждому свое

Жизнь в Аулиекольском районе после крупнейшего, наверное, за всю его историю пожара постепенно налаживается. В райцент­ре – селе Аулиеколь – вовсю кипит работа. Всего за пару дней здесь расчистили площадку под строи­тельство нового микрорайона для погорельцев, а 7 сентября строители начали рытье под фундамент дома. Здесь планируют построить 91 дом, ровно столько, сколько уничтожено огнем.

Но не все жители Аманкарагая, которые потеряли дома в результате пожара, хотят переезжать в райцентр. У каждого на то свои причины.

– Я работаю в Аманкарагае. Почему я должен переезжать в Аулиеколь? Да, у меня есть машина, а если она сломается, кто меня будет возить? Меня, бывает, ночью вызывают, а такси ночью не работает. И жена моя работает на железной дороге. Ей тоже нужно добираться. Так что для нас это очень большая проблема, – утверждает житель поселка Владимир Гейгер.

Из 90 жителей, которые претендуют на новые дома, примерно десять наотрез отказываются переезжать в Аулиеколь. Большинство из них считает, что место, которое выбрано под строительство жилья, не совсем удачное.

– Во-первых, здесь растет камыш, а значит, это овраг. Здесь на 100% будет сырость. К тому же это низина, а следовательно, зимой будет заметать. Поэтому меня такой вариант вообще не устраивает, – говорит пострадавший от пожара житель поселка Аманкарагай Иван Камерлох.

Однако глава района утверждает, что это место под возведение нового микрорайона выбрано не случайно.

– В 2018 году был разработан генеральный план развития Аулиекольского района. Как раз на этом месте и планировалось построить новые дома, а в перспективе и детский садик. В данный момент мы и видим реализацию этого генплана, – пояснил Ерлан Тименов. – Этот генплан прошел государственную экспертизу. То есть он не вчера нарисован. Все разрешительные документы на строительство имеются.

Но людей это не успокаивает. Они хотят вернуться на собственную землю, в родные края.

– Нам предложили три варианта. Первый – дают новый дом в поселке Аулиеколь. Второй – дают компенсацию в размере 3–5 миллионов тенге, поскольку оценка будет производиться только по документам, которые остались на жилище, то есть учитывать станут лишь год постройки, квад­ратуру. И третий вариант – нам купят б⁄у жилье в Аманкарагае, но опять же по оценке домов. При том что более или менее нормальный дом в Аманкарагае стоит 15–20 миллионов тенге. Так вот лично мою семью ни один из этих вариантов не устраивает. Меня бы устроило, если бы мне построили дом в Аманкарагае или же выплатили реальную компенсацию, на которую я бы сам смог возвести себе жилье, – отметил Владимир Гейгер.

Однако решение принято, и подстраивать ситуацию под каждого недовольного власти вряд ли возьмутся. Что же касается территории, на которой полнос­тью сгорели дома, то ее обе­щают расчистить и обу­строить там парковую зону. Тем же, кто не согласен с таким решением, предлагают построить на этом месте себе дачу.