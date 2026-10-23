Сәлемдесу – культурный код

Не просто приветствие

Есть слова, которые мы произносим десятки раз в день и почти никогда не задумываемся об их смыс­ле. «Сәлеметсіз бе?», «Амансыз ба?», «Ассалаумағалейкум!» – обычные фразы приветствия. Но за ними стоит гораздо больше, чем простая вежливость.

Для традиционной казахской культуры встреча двух людей была моментом, когда один человек признавал присутствие и достоинство другого. Поэтому сәлемдесу было не просто обменом словами, а частью сложной системы отношений с учетом возраста, положения человека, степени родства и ситуа­ции. По степным законам в первую очередь здороваются со старшими. Нарушить правило означало навлечь на себя недовольство, потому что так соблюдалась иерархия.

В романе-эпопее «Путь Абая» описана ситуация, когда Абай возвращается домой после долгой учебы. Примечательно, что подросток, несмотря на свое желание побыстрее обнять бабушку и маму, первым делом отдает сәлем отцу Кунанбаю: «Абай жадно вглядывался в толпу, не заметив даже, что опередил обоих спутников. Едва он спешился, коня его кто-то увел. В многолюдной толпе мальчик сразу увидел родную мать. Он бросился к ней, но Улжан остановила его:

– Э, свет мой, сынок, посмотри – вон стоит твой отец! Сперва отдай салем ему!

Абай быстро оглянулся и только теперь заметил отца. Кунанбай стоял с несколькими стариками поодаль, позади Гостиной юрты. Смущенный своей оплошностью, мальчик пошел к отцу».

В казахской ментальности ата и апа обладают большими правами на внуков, особенно старших. Поэтому и приветствуют сначала их, а потом уже свою мать: «Улжан не стала долго задерживать его.

– Подойди к бабушке, – сказала она и повернула мальчика к двери Большой юрты.

Старая Зере, опираясь на палку, уже ворчала на Абая.

– Негодный, не прибежал ко мне сразу! К отцу пошел, негодный! – бормотала она.

Но едва внук оказался в ее объятиях, упреки сменились самыми нежными, самыми ласковыми словами.

– Светик мой, ягненочек маленький, Абай, сердечко мое! – говорила бабушка, и прозрачные крупные слезы навернулись на ее глаза».

Даже дети, здороваясь друг с другом в присутствии старших, должны были соблюдать принятый политес. Так как это служило своеобразным мерилом их воспитанности.

«В эту минуту в юрту вбежал Оспан, младший брат Абая. Сколько раз сегодня Абай спрашивал о нем! Как хотел видеть этого озорника! Оспан не забыл отдать салем, но тут же, не обращая внимания ни на отца, ни на других присутствовавших здесь старших, повис на шее Абая. Он любил его больше всех своих братьев. Между ними было пять лет разницы.

Перед взрослыми Абаю надо было вести себя достойно, как подобает старшему брату. Он степенно обнял Оспана и поцеловал в обе щеки. Старики поняли, что мальчики еще не виделись, и отнеслись снисходительно к таким вольностям».

Первым сәлем отдавать должен был тот, кто младше по возрасту. Не приветствовать человека могли лишь в случаях открытой вражды. Переставали здороваться не только враждующие два человека, но и их близкие. В романе «Путь Абая» автор показывает сцену, где Абай приветствует Божея, несмотря на конфликт между ним и его отцом Кунанбаем. И этот жест Божей воспринимает очень благосклонно, пророча молодому учтивому юноше большое будущее: «Абай с особенной почтительностью, приложив правую руку к груди, отчетливо отдал салем:

– Ассалаумағалейкум!

Наставник в медресе учил их, что такой салем они должны отдавать при встрече с хазретом. Может быть, Абаю вспомнилось напутствие матери при отъезде в Каркаралинск? Нет, это почтительное приветствие вырвалось у Абая почти помимо его воли.

Необычное поведение встречного мальчика удивило Божея. Он остановил коня.

– Уағалайкумассалем, сын мой, – сказал он.

Байсал, вглядевшись, узнал Абая. Он недовольно поморщился.

– Э, вот это кто!.. Ну, хорошо, едем! – сказал он и хотел было тронуться.

Но Божей коротко остановил его:

– Постой.

– Зачем? Неужели ты думаешь, что мне приятно слушать салем сына этого проклятого? – возразил Байсал и угрюмо посмотрел на Абая.

Щеки Абая вспыхнули. Пламя, казалось, обожгло не только лицо, но и всю душу. Незаслуженно обиженный, ни в чем не виновный мальчик сверкнул на Байсала полными огня глазами.

Божей сразу понял, что происходило в душе Абая.

– Скажи мне правду, сын мой: это отец приказал тебе отдать салем при встрече с нами или ты поступил так по своему желанию?

– Отец ни при чем, Божеке. Это мое желание.

То прекрасное ощущение согласия, мира и тишины, с которым он вышел из дома отца, все еще жило в Абае.

О решении Кунанбая прекратить тяжбу ни Божей, ни Байсал еще ничего не знали. Они ехали сейчас к Алшинбаю, который послал к ним человека с просьбой прибыть для переговоров, но о цели их не догадывались.

– Если ты сделал это сам, без наказа отца, – тихо сказал Божей, – подойди, я хочу дать тебе благословение. В твоих глазах я вижу благородный огонь, дорогой мой!

Байсал опять недовольно поморщился и хотел отвернуться. Но Божей заметил его движение.

– Эй, Байсал, этот юноша обещает многое. – И он снова обратился к Абаю. – Будущее ляжет на твои плечи, сын мой. Дай бог тебе счастливого пути. Да наградит тебя бог всем, кроме жестокости твоего отца! – и он провел ладонями по своему лицу».

Поступить так Абая напутствовала его мать: «Абай вскочил в седло, подобрал под себя полы и уже хотел тронуть коня, но Улжан положила свои длинные, словно точеные, пальцы на гриву буланого. Абай понял, что она хотела сказать еще что-то. Он посмотрел в лицо матери и встретил ее взгляд.

– Сын мой, – сказала она, – старшие привыкли менять мир на ссору. Говорят, «у соперников даже пылинки золы – враги». Но ты будь в стороне от этого. Когда увидишь Божекена, с почтением отдай ему салем. Мы всегда его уважали как сородича. Кто прав, кто виноват, – тебе в этом не разобраться… Пусть враждует отец, но ты будь справедлив.

Абай тронул коня. Несколько раз он оборачивался: родные все еще стояли и смотрели ему вслед. Последние слова матери звучали в его ушах. И Божей казался ему близким родным, за которого он должен болеть душой».

Сегодня мы чаще всего воспринимаем приветствие как короткую формулу: поздоровались – пошли дальше. В традиционной культуре все было сложнее.

Молодой человек должен был проявить уважение к старшему. Мужчины могли приветствовать друг друга рукопожатием и словами «Ассалаумағалейкум». Или же проявляли уважение, здороваясь, прикладывали руку к сердцу. В отношении старших значение имели не только произнесенные слова, но и интонация, поза, дистанция между людьми. Кроме того, через салем передавали информацию – это могло быть наставление от старшего младшему, весть от любимого человека, строгий наказ или выражение недовольства. Как правило, такое устное послание называли сәлемдеме. Вот как Тогжан выражает свою любовь Абаю, узнав о его свадьбе: «В самый день отъезда друг доставил Абаю взволновавшую его весть. Тогжан, узнав, что Ербол отправляется с Абаем к невесте, передала через него: «Лунным лучом блеснул он – и пропал. Я осталась во мраке. Но да будет счастлив его путь, да будет сам он весел и счастлив – вот мой салем ему!» – сказала она и, когда Ербол тронулся в путь, закрыла глаза платком и заплакала».

А вот как передает свой приказ аулам строгий Кунанбай, и это тоже сәлемдеме: «Кунанбай перед самой откочевкой потребовал, чтобы они вернули ему пятнадцать зимовий, которые им были недавно переданы, чтобы будущею осенью никто не оставлял там своего имущества и жатаков, потому что зимовья опять переходят в его собственность.

Такое извещение получил каждый аул в отдельности. Кунанбай ничего не объяснял, не доказывал – он просто передавал приказ. Таким путем он вернул себе четырнадцать зимовий и только на пятнадцатом потерпел неудачу.

Это было зимовье Байсала. Распоряжение Кунанбая было доставлено Байсалу через Каратая и Жумабая. Байсал начал со спокойных объяснений.

– Передай волостному салем, – ответил он. – Мы знаем друг друга с детства, никому лучше его неизвестно, что у меня нет земли. Кунекен не испытывает недостатка в земле, он уже вернул себе четырнадцать зимовий из пятнадцати. Пусть оставит мне мою долю. Я потратил средства, устроился там по-своему.

Узнав об ответе Байсала, Кунанбай пришел в ярость».

Знак уважения

Особое место занимал сәлем салу – традиционный поклон невестки родственникам мужа. Но сводить этот обычай исключительно к «покорности женщины» неправильно не только морально, но и исторически. Первый сәлем невестка делала на торжестве «беташар» по случаю ее приезда в дом жениха.

Беташар жыры – особый вид песни, который исполняется тогда, когда открывают лицо невестки, тем самым объявляя всем о том, что отныне она является снохой в этой семье и этому роду.

Здесь особенно важно обратиться к истории. Этнограф и исследователь культуры Зира Наурызбай обращает внимание на то, что сәлем салу имеет более сложную предысторию.

– Сегодня забыли о древнем ритуале тәжім – поклоне как форме выражения почтения. В этнографических материа­лах встречаются сведения о том, что подобный поклон не был исключительно женской практикой: существовали свидетельства и о поклонах мужчин, в том числе жениха перед женщинами старшего поколения. Это позволяет взглянуть на сәлем салу шире. Перед нами не просто жест, который «обязана» выполнять невестка, а часть более древней культуры, значение почтительного приветствия. Со временем ритуал изменялся, закреплялся за определенными социальными ролями и приобрел то, что мы знаем сегодня. Именно поэтому важно отличать сам принцип – выражение уважения – от конкретной исторической формы его выражения, – говорит Зира Наурызбай.

Традиция сәлем салу по сей день сохранилась на западе и юге страны. Внешне сәлем невесток запада и юга отличается. Западные келіндер делают сәлем полуприседая, держа одну руку на колене ладонью вверх. А на юге делают небольшой поклон, чуть опуская голову.

Сәлем невестка делает только тем членам семьи и представителям рода, кто старше ее мужа по возрасту. По традиции на сәлем снохи дают бата. Как правило, желают счастья, большого потомства, долгой жизни: «Бақытты бол!», «Көп жаса, айналайын», «Ұл тап», «Жасың ұзақ болсын» и т. д.

Соблюдение этого обычая на долгие годы становится для невестки неотъемлемой частью семейной жизни. Лишь в почтенном возрасте убеленная сединами мать семейства совершает последний ритуальный сәлем салу перед домом свекров. С того момента сәлем ей отдают молодые невестки. Когда она уходила из жизни, младшие снохи делали пос­ледний раз ей сәлем, выражая таким образом дань почтения памяти старшей женщины рода.

Стоит отметить, что сәлем салу делают не только при жизни, но и после смерти уважаемым людям. Как пример можно привести историю, когда Абылхан Кас­теев написал портрет народного героя Амангельды Иманова, женщины, знавшие его при жизни, захотели увидеть рисунок и, узнав Иманова, совершили поклон, то есть сделали сәлем салу.

Аналогичный случай произошел, когда невестка Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы Зейнеп Ахметова приехала в столицу по приглашению. Первым объектом на ее пути из аэропорта был памятник знаменитому свекру. Выйдя из машины и приблизившись к монументу, Зейнеп Ахметова сделала сәлем салу благородному отцу своего супруга.

От обязанности делать сәлем освобож­дались только овдовевшие или разведенные женщины. Поэтому до сих пор существует одно из самых содержательных пожеланий молодой снохе: «Жаратқан сәлеміңнен айырмасын» – «Пусть Всевышний не лишает тебя сәлема».

Известный писатель и драматург Сая Касымбек отмечает, что традиция сәлем салу никак не унижает невестку, а помогает ей влиться в новую семью.

– Сәлем салу – это же готовая марш­рутная карта молодых снох. Ты сразу понимаешь – кто старший, кто младший, иерархия, как говорится, здесь налицо. Да и получать бата от старейшин разве плохо? Ведь не зря говорят, «батамен ел көгерер» – «народ процветает благословением», – говорит она.

В традиционном обществе по тому, как человек здоровается, и сейчас можно многое понять о его месте в социальной системе и узнать, откуда он родом. У казахов существует целая культура обращения к родственникам. Не случайно в казахском языке так много слов, обозначающих родственные отношения: аға, іні, апа, сіңлі, жеңге, нағашы, жиен и другие.

За каждым таким словом стоит не только родство, но и определенная модель поведения. Поэтому потеря некоторых форм обращения означает не просто обеднение словарного запаса. Вместе со словами может исчезать часть системы отношений между людьми.

Городские реалии

За последние десятилетия казахская культура значительно изменилась вмес­те с образом жизни. Традиция, когда несколько поколений живут вместе, уже отошла. Сейчас молодые семьи стали более самостоятельными. А внуки все меньше времени проводят рядом с бабушками и дедушками.

А ведь именно в ежедневном общении и происходит передача культуры. Как было раньше? Ребенок не изучал правила поведения по учебнику. Он просто видел, как отец здоровается со старшим братом, как мать обращается к свекрови, как бабушка встречает гостя, как младшие уступают место старшему.

Традиция была частью обычного дня. Сегодня же многие обряды и правила приходится объяснять специально, потому что в обычной жизни многое уже не практикуется, особенно в городе.

Но в то же время сейчас возрос интерес к этнокультуре. Сәлем салу, беташар, бата, шежіре, национальная одежда – интерес к ним сегодня растет. А вот способ существования традиций видоизменился.

Раньше они были частью повседневной жизни. Сегодня мы обращаемся к ним только во время свадеб, юбилеев, праздников, на сцене, фотосессии или выкладывая видео и фото с таких мероприятий в своих социальных сетях.

Получается своеобразная трансформация: традиция остается, но меняется ее контекст. Именно поэтому важно спрашивать не только «Сохранился ли обычай?», но и «Сохранился ли его смысл?».

И в разговоре о традициях особенно важен сам принцип передачи культуры: ребенок узнает ее не только из объяснений, но и наблюдая за поведением взрослых. Ведь как происходит? Если ребенку просто сказать: «Нужно уважать старших», он воспримет это как нраво­учение. Если же он видит, как родители первыми здороваются со старшими, интересуются их состоянием, уступают место, обращаются уважительно, он получает не урок, а модель поведения.

Сегодня мы живем в другом ритме, нежели наши предки и даже наши родители. В течение дня встречаемся с гораздо большим количеством людей. Помимо живого общения мы беседуем по телефону и строим коммуникации в соцсети. Наша жизнь стала мобильной, но потребность человека в уважительном обращении никуда не исчезла. Более того, возможно, именно в большом городе она становится особенно важной.

Когда люди перестают знать друг друга по родству, когда сосед может быть человеком совершенно другой культуры, когда рабочее общение происходит между людьми разных поколений и взглядов, приветствие становится универсальным способом сказать: «Я тебя вижу. Я признаю твое присутствие. Я отношусь к тебе с уважением».

Возможно, современная казахская культура не обязана выглядеть так же, как 50 или 100 лет назад. Традиция – не музейный экспонат, она либо умеет жить в новых условиях, либо постепенно превращается в красивую декорацию.

Сәлемдесу как раз показывает эту разницу. Мы можем забыть некоторые старые формы, изменить интонации, использовать новые слова. Но если за простым «Сәлеметсіз бе?» по-прежнему стоит уважение к человеку, внимание к старшему, доброжелательность к младшему и готовность вступить в контакт, значит традиция продолжает жить.

Ведь культура начинается не с большого праздника и даже не с национального костюма. Иногда она начинается с того, что человек, войдя в комнату, первым говорит: «Сәлеметсіз бе?», «Армысыз­дар!», «Амансыз ба?»… Таким образом он с первых минут обозначает не просто дружественное отношение к другому человеку, но и его готовность к диалогу.