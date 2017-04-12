​Слет молодых дарований

На форум, посвященный 50-летию вуза, съехались более 400 участников, среди которых были не только студенты, магистранты и докторанты вузов, но и известные ученые и сотрудники специальных образовательных учреждений Казахстана, Японии и Кыргызстана.

– Глава государства Нурсултан Назарбаев поставил перед нашим народом задачу совершить рывок в научно-инновационной сфере, стать одним из лидеров на евразийском пространстве, – сказала проректор Таразского государственного педагогического института Орынкыз Жолдасова. – Не секрет, что без всесторонне развитой науки вступить в ряды цивилизованных государств невозможно, и ядро экономики любого государства основывается на образовании. Именно по этой причине в стране уделяется большое внимание молодым дарованиям, покоряющим мир знаний.

В ходе пленарного заседания выступили профессор Казахского государственного женского педагогического университета, доктор педагогических наук Гульнар Муратбаева, директор Центра изучения истории Туркестанского края им. Ж. Баласагуни, кандидат исторических наук Ордалы Коныратбаев, докторант PhD социологических наук Тар­ГПИ Ляззат Илимханова, рассказавшая о роли академического письма для казахстанской науки, и другие. Работа проходила по секциям гуманитарных и естественных наук, где заслушивалось более 500 работ.

Главная цель конференции, которая проводится раз в два года, – развитие созидательного потенциала молодых ученых, активное привлечение к решению важных вопросов современной науки, развитие научно-образовательного пространства. Кроме того, в перс­пективе ожидается установление взаимосвязи соискателей и обмен опытом. В рамках мероприятия также состоялась выставка научных достижений молодых соискателей, проведены мастер-классы отечественных и зарубежных ученых для молодежи.

По итогам форума авторы лучших проектов награждены дипломами и сертификатами. На основе материалов конференции планируется выпуск специального сборника. Это поможет разработать стратегию инновационного развития молодых соискателей и ученых, занимающихся наукой, и станет важным теоретическим и методическим пособием.

– Проведение таких мероприятий имеет важное значение в пропаганде и широкой публикации творческих, научно-исследовательских работ молодежи, привлечении к проектно-исследовательской деятельности как средства личностного развития, повышении эффективности образовательного процесса и развитии интереса к прикладной науке, – подчеркнула доцент ТарГПИ Галина Бедусенко.