Слет молодых программистов мира Марина МИХАЙЛОВА

Казахстан на IOI-2015 представляют обладатели серебряной медали Евразийской олимпиады по информатике Данияр Маминов, Мейрамбек Омырзак, Бекжан Бекболатулы и Назарбек Алтыбай. Поздравление участникам олимпиады направили заместитель Премьер-Министра РК Бердыбек Сапарбаев, министр образования и науки Аслан Саринжипов. В приветствии Бердыбека Сапарбаева, в частности, было отмечено, что благодаря поддержке Главы государства Нурсултана Назарбаева впервые международная олимпиада школьников по информатике проходит в Казахстане. Это огромная честь для нашей страны – наследницы древних естественнонаучных школ Востока. Развитию информатики, как науки, во всем мире уделяется повышенное внимание. Государство рассматривает получение школьниками прочных знаний по информационным технологиям как важное условие воспитания успешных, конкурентоспособных личностей, формирования передовой интеллектуальной нации.

Заместитель Премьер-Министра убежден, что проведение в Казахстане 27-й Международной олимпиады школьников по информатике станет новым стимулом для нашей молодежи к укреплению дружбы, широкому обмену научными идеями со своими сверстниками из разных стран. Вице-премьер пожелал участникам успехов, наград, научных открытий, а нашим зарубежным гостям – приятных впечатлений о Республике Казахстан.

– International Olympiad in informatics проводится под эгидой ЮНЕСКО с 1989 года и является одним из наиболее престижных интеллектуальных соревнований школьников, которое собирает сильнейших молодых программистов со всего мира, – подчеркнул на церемонии открытия ректор Казахского национального университета им. Аль-Фараби академик Галым Мутанов.

Он также отметил, что университет выступил соорганизатором проведения олимпиады. ІОІ-2015 не случайно проводится именно в стенах этого вуза. КазНУ входит в число 50 самых высокотехнологичных университетов мира, является бесспорным лидером среди вузов страны по научно-технологическому и инновационному потенциалу, наиболее успешным университетом, реализующим актуальные научно-технические программы и инновационные проекты.

Проведение олимпиады было инициировано на 24-й Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, нау­ки и культуры в Париже. По своей популярности она не уступает аналогичной олимпиаде по математике IMO. Ее основная цель – выявление и поддержка школьников, талантливых в области информатики и информационных технологий из разных стран. Основной руководящий орган IOI – Генеральная ассамблея. Оргкомитет международной олимпиады по информатике возглавляет президент олимпиады, профессор департамента информатики Нового Болгарского университета Крассимир Манев.

В Казахстане мероприятие организовано Министерством образования и науки и республиканским научно-практическим центром «Дарын», КазНУ им. Аль-Фараби. Для участников и гостей также подготовлена насыщенная экскурсионная программа. Так, за время пребывания в Алматы делегаты посетят Центральный государственный музей, Казахский государственный цирк, питомник «Сункар», отправятся на высокогорный спортивный комплекс «Медеу» и в Большое Алмаарасанское ущелье.

Результаты олимпиады и имена победителей будут объявлены 1 августа.