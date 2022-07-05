Происшествия , Чрезвычайные ситуации
Слетевшая крыша роддома обрушилась на автомобили в Атырау
Из-за сильного ветра сорвало крышу перинатального центра в городе Атырау, которая в свою очередь повредила припаркованные автомобили, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям области.
4 июля в 20:30 из-за сильного ветра сорвало 500 квадратных метров кровли пятиэтажного здания Атырауского областного перинатального центра.
Шесть сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям с помощью двух единиц техники извлекли из-под обрушившейся крыши поврежденные автомобили Toyota RAV 4 и Hyundai Tucson.
Пострадавших в происшествии нет.