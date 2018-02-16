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Слезаем с нефтяной иглы
Юрий Ли, Кызылординская область
На отчетной встрече перед населением аким области Крымбек Кушербаев подвел итоги самой непростой для Приаралья последней пятилетки, в которой региону пришлось учиться жить в условиях кризиса на мировом рынке углеводородов и естественного истощения месторождений нефти и, как следствие, колоссального выпадения доходов в доминирующей отрасли. Не стал исключением и 2017 год, в котором также зафиксирован спад в производстве «черного золота», сделавший очередную брешь в объемах промышленного производства региона. Однако этот фактор не стал поводом для пессимизма. Все остальные макропоказатели социально-экономического положения свидетельствуют о положительной динамике развития области.