​Слезаем с нефтяной иглы

На отчетной встрече перед населением аким области Крымбек Кушербаев подвел итоги самой непростой для Приаралья пос­ледней пятилетки, в которой региону пришлось учиться жить в условиях кризиса на мировом рынке углеводородов и естественного истощения месторож­дений нефти и, как следствие, колоссального выпадения доходов в доминирующей отрасли. Не стал исключением и 2017 год, в котором также зафиксирован спад в производстве «черного золота», сделавший очередную брешь в объемах промышленного производства региона. Однако этот фактор не стал поводом для пессимизма. Все остальные макропоказатели социально-экономического положения свидетельствуют о положительной динамике развития области.

– За последние годы мы доказали, что можем жить и развиваться в условиях низких цен на углеводороды и уран. Главным итогом пятилетней работы считаем построение экономики региона, которая уже практически не зависит от них. За эти 5 лет в области введено в общей сложности более 50 промышленных объектов, 16 из них – крупных и средних. В результате производство продукции в обрабатывающем секторе за эти годы выросло на 65%, а объем несырьевого экспорта только за последний год увеличился на 60%, – подчеркнул Крымбек Кушербаев, отметив, что в рамках индустриально-инновационной программы сейчас идет работа по 10 проектам на сумму свыше 500 млрд тенге, которые обеспечат прорыв в диверсификации экономики.

Значительных успехов добивается регион в сфере агропромышленного комплекса, в котором с 2013 года инвестиции возросли более чем в 23 раза и ежегодно регистрируется рост объемов производства. Техническое перевооружение и использование качественного посевного материала за пятилетку позволили удвоить урожайность главной культуры – риса.

– Сегодня почти по всем видам скота поголовье превышает показатели самого успешного для области 1993 года на 43%. Только за последний год экспорт сельхозпродукции у нас вырос более чем на 37%, в том числе экспорт риса – на 39%, бахчевых – в 3,5 раза, овощей – в 2 раза, – сказал аким области.

Большое внимание было уделено и развитию бизнеса. Руководитель региона напомнил о принятом решении объявить 2018-й Годом массового предпринимательства и разработке комплексной «дорожной карты», на реализацию которой в текущем году за счет всех источников планируется направить более 32 млрд тенге. Рассказал он и об итогах работы с непродуктивно самозанятыми кызылординцами, отметив, что только за последние полгода удалось вовлечь в занятость более 16 тыс. граждан.

Рекордной в Приаралье стала пятилетка и по жилищному строи­тельству – возведено свыше 2 млн кв. м жилья и к более 20 тыс. индивидуальных земельных участков подведена необходимая инженерно-коммунальная инфраструктура. В текущем году на левобережье реки Сырдарьи будет сдан в строй первый жилой микрорайон.

Кроме того, регион полностью избавился от практики трехсменных школ и аварийных зданий учебных заведений, благодаря ГЧП полностью решен вопрос с наличием дошкольных учреж­дений для детей в возрасте от 3 до 6 лет. А для местной системы здравоохранения за минувшие 5 лет возведены 200 новых объектов. Поделился аким области и обширными планами дальнейшего социально-экономического развития региона и подробно ответил на вопросы земляков.