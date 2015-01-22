Слезоточивый газ против детей Свежий выпуск 615 euronews.com

Инцидент произошел в одной из школ Найроби, когда около 100 детей в возрасте от 8 до 13 лет при поддержке нескольких родителей и учителей попытались сломать ворота возведенной на скорую руку ограды вокруг изъятого у школы участка.

На их нейтрализацию были брошены около 40 полицейских с собаками. Как минимум 5 ученикам потребовалась медицинская помощь. Сообщается, что легкие ранения получил один полицейский. Протестовавшие в конце концов сломали стену стройплощадки.

Произошедшее вызвало возмущение в кенийском обществе – глава департамента по контролю за полицией назвал применение слезоточивого газа против детей непростительным. Власти обещают провести справедливое расследование.

