Слезы Акерке 717 Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

12 сентября стал поистине черным днем для 8-летней Акерке Сейиткуль из аула Макташи сельского округа Кошкар-ата Сарыагашского района. Второклассница после уроков вместе со своими одноклассниками занималась уборкой класса, когда на нее упал шкаф. Посыпавшиеся осколки разбившихся стеклянных полок поранили ребенку лицо, повредили глаза. Уже потом медики констатировали разрыв глазного яблока и множественные резные раны обоих век. Учительницы при этом с детьми не было.

– С первого же дня мы поставили вопрос о привлечении виновных к уголовной ответственности, – комментирует ситуацию начальник управления внутренних дел Сарыагашского района Орынбасар Кабиштаев. – Факт зарегистрирован в единой базе досудебных расследований по статье 141 ч. 1 УК РК, предполагающей ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению жизни и здоровья детей. На днях получим заключение судебной экспертизы, которая установит степень причинения вреда здоровью, и направим дело в суд.

Больше месяца девочка провела в стационаре отделения офтальмологии областной детской больницы. Она перенесла сложную операцию, которая длилась больше трех часов. Сейчас девочка выписана, но родители регулярно приводят ее на осмотры к врачам. По информации заведующей отделением Галины Сидоровой, сейчас Акерке постоянно плачет. И причина ее бесконечных слез не только в невыносимой боли и страданиях. Девочка, по сути дела, потеряла правый глаз, зрение упало до нулевого уровня и, увы, восстановлению не подлежит. Вопрос по проведению косметической операции по удалению глазного яблока пока не ставится, его медики будут решать со временем, исходя из состояния здоровья ребенка.

Сейчас переживать лишний стресс ей ни к чему. Тем более что остро стоит вопрос проведения операции на слезных каналах. Оба канала – верхний и нижний – оказались разорванными осколками стекла, и это служит причиной постоянных слез ребенка. Акерке Сейиткуль уже поставили на электронную очередь на портале госпитализации. В ближайшее время ей предстоит поездка в Алматы в одну из ведущих казахстанских офтальмологических клиник.

Инцидент со школьницей взял на личный контроль аким области Бейбут Атамкулов, он распорядился соответствующим органам оказать всю необходимую помощь семье пострадавшего ребенка. И тут-то выяснилось, что руководство школы сообщило об инциденте лишь спустя десять дней.

– Приказ Министерства образования и науки РК № 440 устанавливает, что ответственность за безопасность детей в стенах школы несет первый руководитель, – так прокомментировала ситуацию руководитель отдела самопознания и защиты прав детей управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области Галия Джусупова на специальном брифинге, состоявшемся в областном филиале СЦК. – Обо всех ЧП, в которых пострадали ученики, администрация школ должна сообщать в управление образования, молодежной политики и развития языков в течение не более чем трех дней.

Г. Джусупова также добавила, что директоры школ несут личную ответственность за безопасность учеников все то время, пока дети находятся в школе. Пристальное внимание руководителя региона к школьной трагедии повлекло за собой оргвыводы. Директор школы Жазира Исакова освобождена от занимаемой должности. Работы лишились также классный руководитель 2 «А» класса и завуч по воспитательной работе. Заведующему районным отделом образования Сарыагашского района Ерлану Рысбаеву распоряжением акима Сарыагашского района вынесена мера наказания в виде объявления о несоответствии занимаемой должности.



