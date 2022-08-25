Сломал ребра матери мужчина в Акмолинской области

Житель Акмолинской области избил свою 71-летнюю мать, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

22 августа в отдел полиции Аршалынского РОП поступил звонок из больницы. Как оказалось, в приемный покой обратилась пожилая женщина, которой врачи поставили диагноз «ушибленная рана теменной области, закрытый перелом 9, 10 ребер справа».

В ходе расследования стражи порядка установили, что 71-летнюю акмолинку в ходе бытовой ссоры избил 31-летний сын.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Устанавливаются обстоятельства инцидента.