Слониха до смерти забила хоботом сотрудника зоопарка в Японии

В японской префектуре Вакаяма сотрудника местного тематического парка отдыха Adventure World до смерти забила слониха, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на lenta.ru
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"37-летний уроженец Таиланда Вичай Мади вместе с коллегой мыл животное в вольере. В какой-то момент 40-летняя слониха весом более 3,5 тонны начала нервничать и отбросила мужчину на железное ограждение. После этого она еще несколько раз ударила жертву хоботом", – пишет The Japan Times.
Мади доставили в больницу, однако через час он скончался от полученных травм. Причину, по которой животное напало на человека, выясняют.
На территории Adventure World располагаются зоопарк-сафари, аквариум и парк развлечений.