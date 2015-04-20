Слова благодарности

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Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Жамбылская область
Мероприятие началось с праздничного обеда в самом красивом ресторане районного центра «Достар». Поздравляя бывших воинов с приближающимся юбилеем, аким района Бахтияр Копбосынов, его заместитель, член Союза писателей республики Толенды Рыскулбеков и поэтесса Шырын Мамасерикова произнесли теплые, сердечные слова благодарности за все, что они и миллионы других солдат Великой Отечественной сделали для нынешней мирной жизни.
А затем ветеранам вручили букеты алых гвоздик, красивые чайные сервизы и торты. Концерт известных жамбылских артистов стал еще одним чудесным сюрпризом праздника.

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