Слова благодарности Свежий выпуск 758 Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Жамбылская область

Мероприятие началось с праздничного обеда в самом красивом ресторане районного центра «Достар». Поздравляя бывших воинов с приближающимся юбилеем, аким района Бахтияр Копбосынов, его заместитель, член Союза писателей республики Толенды Рыскулбеков и поэтесса Шырын Мамасерикова произнесли теплые, сердечные слова благодарности за все, что они и миллионы других солдат Великой Отечественной сделали для нынешней мирной жизни.

А затем ветеранам вручили букеты алых гвоздик, красивые чайные сервизы и торты. Концерт известных жамбылских артистов стал еще одним чудесным сюрпризом праздника.