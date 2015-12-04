Слова благодарности

В июле текущего года А. Пирменова обратилась к Главе государства с просьбой оказать содействие в получении жилья в связи с рождением тройни в ее семье, уже имеющей троих детей.

В нынешнем обращении жительница Астаны сообщила о выделенной ей квартире и поблагодарила Нурсултана­ Назарбаева за помощь в трудный период жизни.

В связи с этим автор отметила, что оказанная поддержка придала ей сил и укрепила уверенность в зав­трашнем дне. Она также заверила, что приложит все усилия для того, чтобы воспитать своих детей достойными гражданами Казахстана, сообщила пресс-служба Президента.