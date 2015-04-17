Слова должны отзываться миром 529 Гульмира КАРАКОЗОВА, председатель Клуба журналистов АНК

Созданная как консультативный орган, ассамблея давно вышла за рамки этого определения, занимаясь реальными делами по укреплению межэтнического согласия и единства народа. Вся деятельность ассамблеи, так или иначе, связана с повседневной жизнью простых казахстанцев, с тем, что так дорого каждому из нас: родной язык, культура, традиции, семейные ценности, мир, единство и согласие.

Особое место в сфере этнокультурных взаимоотношений в Казахстане занимает развитие информационно-коммуникационных ресурсов этнокультурных объединений. Поэтому пять лет назад при АНК был создан Клуб журналистов, сегодня объединяющий все ведущие этнические СМИ Казахстана и способствующий решению проблем этножурналистики.

Среди реальных дел, иниции­рованных Клубом журналистов АНК, – помощь в решении проблем государственного финансирования шести крупнейших этнических изданий; организация и проведение мастер-классов и тренингов по вопросам освещения тем, связанных с межэтническими отношениями для журналистов республиканских и региональных СМИ. Эксперты клуба принимают непосредственное участие и в проведении республиканского конкурса этножурналистики «Шанырак». Благодаря образовательной деятельности клуба, география участников да и число самих журналистов, все чаще посвящающих свои материалы полиэтническому многообразию нашего общества, растет год от года.

Но, пожалуй, одним из самых знаковых достижений Клуба журналистов АНК стало проведение в Астане 14–15 ноября 2013 года I Международного медиа-форума этнических СМИ «Толерантность и средства массовой информации». Площадка этого уникального форума объединила около 500 журналистов из 20 стран мира. И не случайно столица Казахстана была выбрана местом для его проведения. Наших зарубежных коллег уже давно привлекает опыт Казахстана в построении стабильного полиэтнического общества. Мир и согласие в нашей стране за рубежом называют не иначе как «казахстанский феномен», «модель мира и согласия Нурсултана Назарбаева». Участники форума из Италии предложили создать Международный клуб журналистов-экс­пертов по этническим вопросам со штаб-квартирой в Астане. И похоже, что это предложение имеет реальные шансы на реализацию.

Заведующий кафедрой ЮНЕСКО­ по этнической и религиозной толерантности, профессор кафедры телерадио и связи с общественностью ЕНУ им. Л. Гумилева Гадильбек Шалахметов привел вот такую статистику: «опытом деятельности Ассамблеи народа Казахстана сегодня заинтересованы свыше 150 стран мира» и если учесть, что в мире чуть более 200 государств, то можно сказать, что весь мир!

Что же касается интереса отечест­венных журналистов к вопросам развития полиэтнического общест­ва, то заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Баглан Майлыбаев, приветствуя участников медиа-форума, высказал свои наблюдения: «Направление, которое я бы хотел отметить, – это вопросы укрепления толерантности, которые освещаются в наших средствах массовой информации фактически ежедневно. Сегодня в этой информационной работе задействованы ведущие СМИ страны, а это более 100 телеканалов, радиостанций, газет, интернет-сайтов». И этому есть объяснение, поскольку «межэтническое и межконфессиональное согласие является главной ценностью нашей страны. Эти принципы отражены в Стратегии «Казахстан-2050», выдвинутой Главой государства Нурсултаном­ Назарбаевым», подчеркнул Баглан Майлыбаев.

Вспоминаются слова участника медиа-форума – доктора Университета Северной Каролины (США) Хэла Фостера: «Тем, кто распространяет информацию, важно понять, что разнообразие этнических групп – это не минус, а плюс. Это не война, а мир. Политика двойных стандартов здесь просто недопустима. Достаточно вспомнить Тунис, Египет, Ливию и Сирию. Поэтому опыт Казахстана в вопросах гражданского мира сегодня актуален как никогда».

Петр Шульцман, заместитель декана факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия), общаясь в кулуарах форума с молодыми журналистами, щедро делился своими рекомендациями: «Важно, чтобы журналисты понимали ответственность за слово. Особенно когда эта тема имеет межконфессиональные, межнациональные проблемы. Даже ошибка в фамилии может вызвать не только скандал, это может вызвать банальные человеческие жертвы».

«Меня восхищает, как грамотно в Казахстане выстроена национальная политика, и во многом это заслуга вашего Президента, который очень точно и тонко чувствует этот, так сказать, общественный градус и поддерживает все усилия, которые направлены на сохранение мира, согласия в обществе, – поделился мнением журналист из Латвии Владимир Решетов. – Я считаю своим долгом, вернувшись в Латвию, рассказать об этом на всех информационных площадках, которые мне доступны, потому что ваш опыт достоин очень внимательного изучения и распространения».

Заметно растущий интерес к развитию и становлению казахстанской модели межэтнического единства и согласия подтвердил и заместитель Председателя, заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Респуб­лики Казахстан Ералы Тугжанов: «Интерес огромный, я могу сказать, что только через Министерство иностранных дел, только в период этого форума к нам обратились 7 государств, чтобы дали брифинг, чтобы обсудили те вопросы, которые есть. Самое интересное, что сегодня уже обращаются Иран, Малайзия, то есть страны, с которыми у нас такого тесного контакта не было». Столь пристальное внимание к «модели общественного согласия и национального единства» Ералы Тугжанов объяснил следующим образом: «Казахстан за годы независимости выработал собственную формулу политики мира и согласия. Данная модель нашла выражение в уникальном по функциональности и по содержанию институте – Ассамблее народа Казахстана. При наличии более ста этнических групп в нашей стране, да и для любого полиэтнического государства, эта тема была всегда актуальной, и здесь необходима цельная национальная государственная политика. Казахстан смог превратить этническое культурное, религиозное многообразие в ресурс созидания».

С момента проведения I Международного медиа-форума этнических СМИ прошло немногим менее полутора лет, и все это время Клуб журналистов АНК поддерживает диалог не только с партнерами – участниками форума, но и откликается на новые предложения о сотрудничестве и обмене опытом: Нидерланды, Сингапур, Канада – география сотрудничества расширяется новыми странами и континентами.

В год, объявленный в нашей стране Годом Ассамблеи народа Казахстана, Клуб журналистов АНК готовится провести очередной, уже II Международный медиа-форум этнических СМИ. Он также пройдет в Астане в канун Международного дня толерантности, в середине ноября. А пока, впрочем, как и всегда, героями публикаций, репортажей и сюжетов членов нашего клуба являются казахстанцы, для которых толерантность, мир, единство и согласие – образ жизни. На извечный вопрос: «Как наше слово отзовется?» у журналистов Клуба АНК один ответ: «Слово должно отзываться миром!»

НАША СПРАВКА

Клуб журналистов АНК был создан в соответствии с поручением Главы государства на XV сессии АНК и является постоянно действующим консультативно-экспертным и информационным органом, куда вошли ведущие журналисты республиканских и региональных СМИ, освещающие межэтническую тематику, главные редакторы этнических изданий, эксперты в области межэтнических отношений. Его презентация была проведена 17 ноября 2009 года. В Казахстане сформировано полиязычное информационное поле: на 15 языках выходят 60 СМИ, в том числе 37 газет и 26 сайтов этнокультурных центров. Газеты и журналы выпускаются на 11 языках, радиопередачи – на 8, а телепередачи – на 7 языках казах­станских этносов.



