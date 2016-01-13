Темой мероприятия стала статья Нурсултана Назарбаева «План нации – путь к казахстанской мечте», укрепление казахстанской идентичности, активная реализация общенациональной идеи «Мәңгілік Ел», выдвинутой Президентом страны в Плане нации «100 конкретных шагов». Модератором встречи выступил первый заместитель председателя областного филиала партии Айбек Сагиев.

Участники встречи в своих выступлениях отмечали, что консолидирующие ценности на базе идеи «Мәңгілік Ел» должны всегда объединять казахстанцев, служить делу мира и согласия, развитию общества. В частности, кандидат философских наук, старший преподаватель регионального государственного университета им. К. Жубанова Дмитрий Мацюк отметил, что в этом деле важная роль отводится, безусловно, Ассамблее народа Казахстана, которая объединяет под своим крылом представителей всех национальностей и народностей. Как сказал молодой ученый, при вузе в сентябре прошлого года в связи с этим открылась специальная кафедра АНК.

Она стремится реализовывать идеи «Мәңгілік Ел» через учебный процесс. Причем ведет эту работу не только в стенах университета – уже налажены связи с Ассамблеей народов Оренбуржья, есть контакты с другими вузами, областным Домом дружбы. То есть межнациональное согласие и единство – это не пустой звук, а реальность, которая должна подкрепляться делами каждодневно. На встрече выступили также профессор АРГУ им. К. Жубанова Нуртаза Абдуллаев, активист партии «Нур Отан», преподаватель колледжа транспорта, коммуникаций и новых технологий Бекзат Каумешов, молодой поэт из Мугалжарского района Нурбол Ибраев.