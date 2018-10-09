​Слова, дошедшие до сердца

Нынешнее Послание Президента страны Нурсултана Назарбаева­ – это еще одна программа, нацеленная на самую важную задачу, которая с первых дней независимости не сходит с повестки дня, – повышение качества жизни казахстанцев. Эта мысль красной нитью проходит через все Послание. Все вопросы, поднятые Главой государства, служат воплощению этой главной идеи. Это и решение таких глобальных задач, как развитие промышленности, АПК, науки, образования и здравоохранения, улучшение работы госорганов, укрепление международных связей, сохранение согласия и мира в стране.

В то же время Глава государства нашел простые и ясные слова для каждого, кто слушал его выступление, рассказал о животрепещущих проблемах, которые волнуют казахстанцев, дал конкретные поручения всем, кто должен их решить. Вот почему каждое слово Послания дошло до сердца и сознания всех казахстанцев: каждый нашел в нем конкретный ответ на все волнующие его вопросы.

В эпоху новых технологий, цифровизации, коренных преобразований в мировой экономике, когда на первый план выходят именно интеллектуальные достижения, на науку возлагаются особые надежды и большая ответственность. Тем более это относится к Казахстану как динамично развивающемуся государству, стремящемуся встать на рельсы интеллектуальной экономики.

Ученые страны получили от Главы государства новые ориентиры на ближайшую перспективу: развивать такие научные нап­равления, как альтернативная энергетика, новые материалы, биомедицина, Интернет вещей, искусственный интеллект, блокчейн и другие, чтобы завтра Казахстан не остался на задворках цивилизации. Нашим ученым необходимо прежде всего кардинально изменить подходы к развитию отечественной науки. Приоритетным направлением, как сказал Президент, должно стать формирование на базе национальных вузов инновационных центров. В этом плане яркий пример – Назарбаев Университет.

Как известно, Казахстан взял курс на ускоренную технологическую модернизацию. Новые технологии меняют структуру экономики во всем мире, наука становится драйвером экономического роста и благополучия. В настоящее время объем финансирования науки в стране составляет примерно 0,13% от ВВП, это около 50 млрд тенге. Согласно стратегическому плану, объем финансирования науки к 2020 году должен составить 2,0% от ВВП или увеличиться в 8 раз по отношению к размерам финансирования в 2015 году. Мы уверены в том, что благодаря этой мощной поддержке наука Казахстана получит новое ускорение.

Следует также отметить, что в Послании большое внимание уделено воспитанию молодежи, ведь наряду с борьбой за ресурсы и экологические резервы не менее острой ожидается борьба и за интеллектуальный потенциал. Это объясняется тем, что образование и наука становятся решающими факторами борьбы человечества и каждой страны за выживание в условиях нарастания глобальных проблем в XXI веке. Надо помнить, что создание научных школ и высококвалифицированных технических и технологических кадров может любую страну поднять на уровень мировой цивилизации, а в противном случае – отбросить на ее задворки.

Следует отметить, что новое Послание Главы нашего государства, став актуальной на настоящий момент частью долго­срочного перспективного проекта «Казахстан-2030», содержит ряд инноваций, инициатив и перспектив, которые нам необходимо еще внимательно изучить, но которые уже вселяют в каждого из нас оптимизм и уверенность в будущем.