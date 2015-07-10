Слова, идущие от сердца

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Так, Премьер-министр Кыргызской Республики Т. Сариев подчеркнул, что народ Кыргызстана с большим уважением относится к Нурсултану­ ­Назарбаеву.

"С чувством признательности и благодарности отмечаем тот большой вклад, который Вы вносите в дело развития и углубления отношений дружбы между нашими братскими народами. Позвольте вновь подтвердить то огромное значение, которое Кыргызстан придает развитию двусторонних связей с Казахстаном", – говорится в письме.

Глава Карачаево-Черкесской Респуб­лики Российской Федерации Р. Тем­резов отметил, что жизнь Нурсултана­ Назарбаева крепко связана с историей Казахстана и судьбой его народа.

"Как истинный Лидер, Вы направляете свои силы, жизненный и профессиональный опыт на укрепление государственности и суверенитета Казахстана, его политической стабильности, социально-экономическое развитие, сохранение межэтнического и межконфессионального мира на территории государства. Как истинный интернационалист и патриот своей Родины, Вы всегда понимали, что сила страны – в единстве ее народа", – пишет автор.

В свою очередь первый Президент Монголии П. Очирбат обратил внимание, что монгольский народ считает Нурсултана Назарбаева государственным деятелем, заслуги которого имеют историческое значение.

"Вы начали благое дело по развитию дружеских отношений и сотрудничества между Монголией и Казах­станом. Вашу страну ожидает хорошее будущее, так как одной из высоких целей, выдвинутых Вами, является вхож­дение Казахстана в число 30 развитых стран мира", – говорится в письме.

В своем поздравлении первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по культуре, председатель правления международного экологического движения «Живая планета» Николай Дроздов подчерк­нул, что историческая роль Нурсултана­ Назарбаева в становлении независимости Казахстана снискала высокое признание мировой общественности.

"Под Вашим руководством Казах­стан смог пройти сложный период становления и добился больших экономических успехов, год от года повышая благосостояние народа и укрепляя межэтническое согласие, налаживая и развивая мирный диалог с другими государствами", – пишет автор.

Председатель демократической партии "Ак жол" Азат Перуашев отметил, что каждое достижение нынешнего Казахстана, от обретения современной государственности до создания столицы в Великой степи, напрямую связано с целеустремленностью и прогрессивной политической волей ­Нурсултана Назарбаева. Он также обратил внимание на высокий уровень организации празднования 17-летия Астаны, которая де-факто стала не только административным центром, но и культурным, духовным сердцем страны.

Лауреаты Казахстанского юридического профессионального конкурса в своем письме подчеркнули, что под руководством Нурсултана Назарбаева наша республика продолжает процветать и находит признание во всем мире.

"Наше сердце полнится гордостью за Вас. Уверенность, с которой Вы ведете Казахстан от одного победного рубежа к другому, воодушевляет нас. Ваша программа «100 шагов» открывает новые горизонты для участия каждого гражданина в новых реформах", – говорится в письме.

Коллектив Алматинского хорео­графического училища им. А. Селезнева обратил внимание, что расширение международных связей, принятие важных политических решений, реализация множества инвестиционных проектов, экономическое развитие, стабильность и единство являются результатом дальновидной политики Нурсултана Назарбаева.

Свои поздравления также направили Д. Селиванов из Чехии, А. Мурашко из Киева (Украина), члены Единого координационного совета дольщиков Алматы и Алматинской области, А. Есенгалиева из п. Индер Атырауской области, К. Ергазиев из Аральска Кызылординской области, С. Люлина из Алматы, С. Аубакирулы и семья Шегировых из Караганды, Н. Байшукенов из Жамбылской области, Е. Оразалин из Семея Восточно-Казахстанской области, Б. Баймагамбетова из Северо-Казахстанской области, Д. Дуйсенбаев из Астаны, а также Б. Тажманова и семья Шевченко.

Теплые слова пожеланий поступили и от юных казахстанцев А. Азат из Есика Алматинской области и С. Бациева из Алматы.

В оригинальной стихотворной форме Главу государства поздравили Т. Кожанов из Южно-Казахстанской области и Д. Акатаев из Павлодарской области.

Письма и телеграммы с поздравлениями на имя Главы государства продолжают поступать, сообщила пресс-служба Президента.

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