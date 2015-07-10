Слова, идущие от сердца

Так, Премьер-министр Кыргызской Республики Т. Сариев подчеркнул, что народ Кыргызстана с большим уважением относится к Нурсултану Назарбаеву.
"С чувством признательности и благодарности отмечаем тот большой вклад, который Вы вносите в дело развития и углубления отношений дружбы между нашими братскими народами. Позвольте вновь подтвердить то огромное значение, которое Кыргызстан придает развитию двусторонних связей с Казахстаном", – говорится в письме.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Российской Федерации Р. Темрезов отметил, что жизнь Нурсултана Назарбаева крепко связана с историей Казахстана и судьбой его народа.
"Как истинный Лидер, Вы направляете свои силы, жизненный и профессиональный опыт на укрепление государственности и суверенитета Казахстана, его политической стабильности, социально-экономическое развитие, сохранение межэтнического и межконфессионального мира на территории государства. Как истинный интернационалист и патриот своей Родины, Вы всегда понимали, что сила страны – в единстве ее народа", – пишет автор.
В свою очередь первый Президент Монголии П. Очирбат обратил внимание, что монгольский народ считает Нурсултана Назарбаева государственным деятелем, заслуги которого имеют историческое значение.
"Вы начали благое дело по развитию дружеских отношений и сотрудничества между Монголией и Казахстаном. Вашу страну ожидает хорошее будущее, так как одной из высоких целей, выдвинутых Вами, является вхождение Казахстана в число 30 развитых стран мира", – говорится в письме.
В своем поздравлении первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по культуре, председатель правления международного экологического движения «Живая планета» Николай Дроздов подчеркнул, что историческая роль Нурсултана Назарбаева в становлении независимости Казахстана снискала высокое признание мировой общественности.
"Под Вашим руководством Казахстан смог пройти сложный период становления и добился больших экономических успехов, год от года повышая благосостояние народа и укрепляя межэтническое согласие, налаживая и развивая мирный диалог с другими государствами", – пишет автор.
Председатель демократической партии "Ак жол" Азат Перуашев отметил, что каждое достижение нынешнего Казахстана, от обретения современной государственности до создания столицы в Великой степи, напрямую связано с целеустремленностью и прогрессивной политической волей Нурсултана Назарбаева. Он также обратил внимание на высокий уровень организации празднования 17-летия Астаны, которая де-факто стала не только административным центром, но и культурным, духовным сердцем страны.
Лауреаты Казахстанского юридического профессионального конкурса в своем письме подчеркнули, что под руководством Нурсултана Назарбаева наша республика продолжает процветать и находит признание во всем мире.
"Наше сердце полнится гордостью за Вас. Уверенность, с которой Вы ведете Казахстан от одного победного рубежа к другому, воодушевляет нас. Ваша программа «100 шагов» открывает новые горизонты для участия каждого гражданина в новых реформах", – говорится в письме.
Коллектив Алматинского хореографического училища им. А. Селезнева обратил внимание, что расширение международных связей, принятие важных политических решений, реализация множества инвестиционных проектов, экономическое развитие, стабильность и единство являются результатом дальновидной политики Нурсултана Назарбаева.
Свои поздравления также направили Д. Селиванов из Чехии, А. Мурашко из Киева (Украина), члены Единого координационного совета дольщиков Алматы и Алматинской области, А. Есенгалиева из п. Индер Атырауской области, К. Ергазиев из Аральска Кызылординской области, С. Люлина из Алматы, С. Аубакирулы и семья Шегировых из Караганды, Н. Байшукенов из Жамбылской области, Е. Оразалин из Семея Восточно-Казахстанской области, Б. Баймагамбетова из Северо-Казахстанской области, Д. Дуйсенбаев из Астаны, а также Б. Тажманова и семья Шевченко.
Теплые слова пожеланий поступили и от юных казахстанцев А. Азат из Есика Алматинской области и С. Бациева из Алматы.
В оригинальной стихотворной форме Главу государства поздравили Т. Кожанов из Южно-Казахстанской области и Д. Акатаев из Павлодарской области.
Письма и телеграммы с поздравлениями на имя Главы государства продолжают поступать, сообщила пресс-служба Президента.