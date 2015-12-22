​Слова, идущие от сердца

На имя Главы государства поступила обширная корреспонденция от глав иностранных государств и правительств, руководителей международных организаций, а также граждан, трудовых коллективов, представителей интеллигенции, учащихся из всех регионов нашей страны. В своих обращениях авторы подчеркивают важность обретенной в 1991 году независимости, которая стала основой масштабных преобразований внутри нашего государства, роста его авторитета на международной арене и повышения благосостояния казахстанцев.

Ранее в адрес Нурсултана ­Назарбаева уже поступали поздравления от президентов: Российской Федерации – В. Путина, США – Б. Обамы, Французской Республики – Ф. Олланда, Федеративной Республики Германия – Й. Гаука, Итальянской Республики – С. Маттареллы, Республики Австрии – Х. Фишера, Чешской Республики – М. Земана, Венгрии – Я. Адер, Республики Индии – П. Мукерджи, Республики Кореи – Пак Кын Хе, Республики Сингапур – Тони Тан Кенг Яма, Республики Беларусь – А. Лукашенко, Кыргызской Респуб­лики – А. Атамбаева, Узбекистана – И. Каримова, Украины – П. Порошенко, Азербайджанской Республики – И. Алиева, Туркменистана – Г. Бердымухамедова, Республики Таджикистан – Э. Рахмона, Греческой Республики – П. Павлопулоса, Словацкой Республики – А. Киски, Южно-Африканской Республики – Д. Зумы, Республики Ирак – Ф. Масума, Федеративной Демократической Республики Эфиопии – М. Тешоме, а также председателя Государственного совета и Совета министров Республики Куба Р. Кастро и Премьер-министра Ливанской Республики Т. Саляма. Кроме того, Главу государства и всех казахстанцев с национальным праздником поздравили Папа Римский Франциск, Королева Великобритании Елизавета II, Император Японии Акихито, Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, Король Нидерландов Виллем-Александр, Король Швеции Карл XVI Густав и Король Бельгии Филипп.

В свою очередь Президент Португальской Республики А. Силва поздравил Нурсултана Назарбаева с национальным праздником и пожелал народу Казахстана прогресса и процветания.

Наследный принц, заместитель председателя Совета министров, министр внутренних дел Королевства Саудовская Аравия Мухаммад бен Наиф бен Абдель Азиз Аль Сауд и заместитель наследного принца, второй заместитель председателя Совета министров, министр обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммад бен Салман бен Абдул Азиз Аль Сауд также направили свои искренние поздравления по случаю Дня Независимости нашей страны, пожелав Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья и счастья, а казахстанскому народу – дальнейшего развития.

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Ияд бен Амин Мадани отметил, что ОИС высоко ценит сотрудничество с Казахстаном, особо выделив оказываемую нашей страной поддержку организации и активную роль в продвижении интересов исламского сообщества.

Председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ С. Лебедев в своем письме подчеркнул, что под руководством Нурсултана Назарбаева Казахстан стал полноправным членом мирового сообщества, занимающим достойное место в системе международных отношений и уверенно продвигающимся по пути комплексных государственных преобразований, нацеленных на укрепление политической, социально-экономической стабильности в стране. «Выражаю уверенность, что в год председательства Казахстана в Содружестве Независимых Государств наши общие усилия будут содействовать дальнейшему укреплению и повышению результативности интеграционного взаимодействия на пространстве СНГ», – говорится в обращении.

Генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ А. Сергеев и заместитель генерального секретаря Совета МПА СНГ – представитель Парламента РК в МПА СНГ И ПА ОДКБ Х. Бакенов обратили внимание на успехи Казахстана в политическом, со­циально-экономическом и культурном развитии, рост его роли в решении вопросов региональной и общемировой повестки дня.

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Н. Бордюжа отметил, что сильный и динамичный Казахстан по праву занимает видное место в региональной политике и заслуженно пользуется высоким авторитетом на международной арене. «Проводимый под Вашим руководством курс на построение современного демократического государства опирается на доверие и поддержку всего многоэтничного казахстанского народа. Успехи и достижения республики с момента ее образования и по настоящее время неразрывно связаны с Вашей неустанной деятельностью», – пишет автор.

Поздравления по случаю Дня Независимости нашей страны также направили председатель Межгосударственного авиационного комитета Т. Анодина, председатель МТРК «Мир» Р. Батыршин, президент Международной тюркской академии Д. Кыдырали, вице-президент Европейской ассоциации геронтологии и гериатрии В. Хавинсон, представитель Турецкого агентства по сотрудничеству и координации при Правительстве Турецкой Республики М. Бодур, главы субъектов Российской Федерации: Республики Ингушетии – Ю. Евкуров, Астраханской области – А. Жилкин, Омской области – В. Назаров, Пензенской области – И. Белозерцев, а также чрезвычайные и полномочные послы в Казахстане: Кыргызстана – Э. Омуралиев, Таджикистана – Н. Ализода и Болгарии – В. Петков.

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В своем письме члены коллектива группы компаний «Казцинк» отметили, что Казахстан продолжает свое поступательное развитие, несмотря на различные экономические вызовы. «В Обществе Всеобщего Труда социальная модернизация Казахстана создаст условия для перехода от социальной защиты к социальному прогрессу. Потому-то близко к сердцу и казцинковцы восприняли эту уникальную программу заботы Президента о своих соотечественниках. Это мудрое и дальновидное решение, изложенное в честном, откровенном и ответственном разговоре с казахстанцами в сложный период истории, на пороге мирового экономического кризиса», – говорится в письме.

В свою очередь работники Евразийской Группы подчеркнули, что за годы независимости в Казахстане прошли полномасштабные реформы во всех сферах, обеспечен устойчивый рост экономики. Коллектив АО «АрселорМиттал Темиртау» обратил внимание, что независимость стала поворотным пунктом в жизни Казахстана, открыла широкие возможности для духовного развития, экономического продвижения и благосостояния каждого гражданина. Поздравления с наилучшими пожеланиями поступили также от генерального директора ТОО «Тенгизшевройл» Т. Этчисона и заместителя генерального директора А. Жакиева, управляющего директора евразийского отделения корпорации «Шеврон» Т. Миллера.

Свои обращения по случаю Дня Независимости направили и представители сферы образования: коллектив и учащиеся Карагандинского государственного технического университета, Казахского гуманитарно-юридического университета, Казахского национального университета искусств, президент Национальной академии наук РК, академик М. Журинов, директор Института молекулярной биологии им. М. Айтхожина Н. Айтхожина, академик НАН РК Б. Жумагулов, отметившие, что обретение в 1991 году суверенитета стало настоящим воплощением чаяний наших предков.

Преподаватели и студенты Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова подчеркнули, что наша республика сегодня демонстрирует мировому сообществу пример динамичного развития. «Нами досрочно выполнена Стратегия-2030. Казахстан вошел в число 50 конкурентоспособных стран мира. Кроме того, был принят План нации «100 конкретных шагов», направленный на реализацию Стратегии «Казахстан-2050» и идеи «Мәңгілік Ел», – пишут авторы.

Коллектив Казахского национального университета им. Аль-Фараби особо отметил, что сегодня наша страна является колыбелью мира и продвигает идеи дружбы и согласия.

Свои пожелания направил и митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. По его мнению, исторический путь нашей страны свидетельствует, что судьба будущих поколений зависит от правильного выбора стратегии не только в экономической, политической и социальной областях, но и в духовной сфере. «Наш народ под Вашим руководством строит свободное процветающее общество, в котором комфортно и уверенно чувствуют себя люди разных этносов и религиозных убеждений», – говорится в письме.

Письма и телеграммы с поздравлениями поступили и от представителей интеллигенции, культуры и духовенства: писателя, лауреата Государственной премии РК С. Досанова, писателя, кинодраматурга С. Елубаева, композитора Е. Хасангалиева, архиепископа Уральского и Актюбинского Антония и другие.

В своем обращении ветеран труда, бывший первый заместитель Премьер-Министра Н. Исингарин обратил внимание, что под руководством Нурсултана Назарбаева начался новый исторический этап, в котором казахстанский народ обрел возможность иметь суверенное государственное устройство, создал современную экономику и культуру, стал полноправным и уважаемым членом мирового сообщества.

Праздничные поздравления также направили государственные и общественные деятели: О. Абдыкаримов, А. Ибраев, А. Жолшыбеков, председатель Федерации профсоюзов РК А. Кусаинов и другие.

Многочисленные письма и телеграммы с добрыми пожеланиями поступили от граждан из всех регионов нашей страны, среди них семья Рогалевых из Астаны, Е. Тегисбаев, Л. Дауталиева из Алматы, Исмагулова из Костаная, группа жителей жилого массива «Сайрам» Шымкента, А. Абленов из Темиртау Карагандинской области и юные казахстанцы: ученики 1-го класса М. Минсин из Актау, Д. Багжан из Тараза и 11-го класса Т. Солтангазы из Павлодарской области.

Поздравления в оригинальной стихотворной форме направили Т. Дауылбаев из Южно-Казахстанской области, З. Кабенов из Уральска, Г. Бейсенбаева из Талдыкоргана Алматинской области, А. Дуйсенбекова из Тараза, А. Карибаева из Темиртау Карагандинской области, З. Сулейменкызы из Аягоза Восточно-Казахстанской области, С. Шымыркулов, ученица 4-го класса А. Берик из Кызылорды и другие.

Внимательно ознакомившись со всеми поздравлениями, Глава государства выразил всем авторам благодарность за пожелания, сообщила пресс-служба Президента.