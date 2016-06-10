​Слова поддержки

626

Б. Измухамбетов отметил, что Глава государства, Правительство, Парламент примут соответствующие меры, чтобы оградить казахстанцев от террористической угрозы. Собеседники констатировали схожесть подходов Казахстана и России в борьбе с терроризмом, в которой обе страны важнейшим считают принцип необходимости международного сотрудничества.

Б. Измухамбетов и М. Бочарников подчеркнули стратегический характер казахстанско-российских отношений, отметив, что основной тон и направленность многоплановому взаимодействию задают президенты двух государств.

Говоря о развитии торгово-экономического сотрудничества, М. Бочарников отметил роль Евразийского экономического союза. По мнению дипломата, в условиях мирового финансового кризиса ЕАЭС выступает «стабилизирующим якорем» для национальных экономик. М. Бочарников также отметил растущий интерес российских предпринимателей к партнерству с нашей страной. По словам дипломата, в 2015 году Казахстан посетило 130 бизнес-миссий из России, в том числе региональных.

Б. Измухамбетов и М. Бочарников выразили уверенность в углублении межпарламентского диалога в интересах укрепления традиционно дружественных отношений Казахстана и России. Председатель Мажилиса поздравил М. Бочарникова с наступающим праздником – Днем России, пожелав российскому народу мира и процветания. 

Популярное

Все
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
В ОСА – новый президент
Расширяется сеть кадетских классов
Пожелаем удачи Елене!
Воспитание сказкой
Два золота из Стамбула
О доверии и понимании
Нелегальные «подарки»
Труд – важнейший элемент ресоциализации
Национальный костюм как отражение культурных традиций
Сюрприз для гвардейца
Малыш получил шанс на жизнь
Деловое реноме предприятия формируется ответственностью за каждое выпущенное изделие
Жамбылский район становится динамично развивающейся территорией
Двусторонние отношения укрепляются
Долгострои экологии вредны
Обеспечить благополучие подрастающего поколения
Сакральный смысл казахских узоров
Реализуются системные меры по повышению прозрачности и доступности услуг
От надувной техники до дронов и роботов
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
Усилили тренерский штаб
Низкий поклон героям
Грандиозные поединки
От Мельбурна до Астаны
Бублик обыграл Фучовича и вышел в третий круг Australian Open
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Пространство открытого и ответственного диалога
Итоги года подтверждают правильность стратегии
Диалог на языке символов
Курсанты покорили пик
Определился состав на Олимпиаду
Горводоканал все же наказали
Театр нового формата
От Нацкурултая до Народного Совета: эксперт о завершении политической перезагрузки в Казахстане
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]