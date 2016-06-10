Б. Измухамбетов отметил, что Глава государства, Правительство, Парламент примут соответствующие меры, чтобы оградить казахстанцев от террористической угрозы. Собеседники констатировали схожесть подходов Казахстана и России в борьбе с терроризмом, в которой обе страны важнейшим считают принцип необходимости международного сотрудничества.

Б. Измухамбетов и М. Бочарников подчеркнули стратегический характер казахстанско-российских отношений, отметив, что основной тон и направленность многоплановому взаимодействию задают президенты двух государств.

Говоря о развитии торгово-экономического сотрудничества, М. Бочарников отметил роль Евразийского экономического союза. По мнению дипломата, в условиях мирового финансового кризиса ЕАЭС выступает «стабилизирующим якорем» для национальных экономик. М. Бочарников также отметил растущий интерес российских предпринимателей к партнерству с нашей страной. По словам дипломата, в 2015 году Казахстан посетило 130 бизнес-миссий из России, в том числе региональных.

Б. Измухамбетов и М. Бочарников выразили уверенность в углублении межпарламентского диалога в интересах укрепления традиционно дружественных отношений Казахстана и России. Председатель Мажилиса поздравил М. Бочарникова с наступающим праздником – Днем России, пожелав российскому народу мира и процветания.