В телеграмме отмечается, что Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о кончине Короля Таиланда.

«В памяти казахстанского народа Пхумипон Адульядет навсегда останется дальновидным руководителем и выдающейся личностью, внесшей особый вклад в установление и развитие дружественных отношений между нашими странами», – говорится в соболезновании.

Нурсултан Назарбаев, разделяя боль утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выразил Праюту Чан-Оча, членам королевской семьи и всему народу Таиланда глубокие соболезнования, сообщила пресс-служба Президента.