Слова Трампа о мигрантах назвали расистскими в ООН

Фото из открытых источников
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подвергло резкой критике оскорбительное высказывание президента США Дональда Трампа о мигрантах с Гаити и из стран Африки, сообщает Tass.ru.

На брифинге в Женеве официальный представитель этого управления Руперт Колвилл назвал слова американского лидера на этот счет расистскими.

"Если сообщения подтвердятся, то это шокирующие и постыдные комментарии президента США, и  сожалею, но не могу использовать другое слово – расистские", – сказал официальный представитель, пояснив, что нельзя "исключать целые страны и континенты, чье население не является белым".

Колвилл напомнил о "предыдущих комментариях (Трампа) о мексиканцах и мусульманах", а также о "политических предложениях, нацеленных на целые группы на основании национальности, религии", и о "проявлении неохоты в ясном осуждении антисемитских и расистских действий". Все это противоречит универсальным ценностям, за которые мир так упорно боролся, подчеркнул официальный представитель УВКПЧ, добавив, что речь идет не просто о словах, а о "поощрении расизма и ксенофобии".

В свою очередь официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Уильям Спиндлер заявил на брифинге: "Позиция УВКБ состоит в том, что людям, вынужденным бежать от войны и преследований и нуждающимся в убежище, должна быть предоставлена защита, в какую бы страну они ни прибыли, независимо от их расы, религии, национальности, а также места или страны происхождения".

Высказывания Трампа, вызвавшие такую реакцию, прозвучали в ходе его встречи с законодателями в Белом доме. Когда сенатор-демократ Дик Дурбин в ходе обсуждения проблем иммиграции упомянул Гаити, Трамп спросил, почему кто-то хочет, чтобы в США прибывали иммигранты с Гаити и из стран Африки, и назвал эти страны "грязными дырами".

