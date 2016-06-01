​Словно одна семья

Впрочем, речь скорее надо вести о корректировке планов. Поскольку с момента своего появления все этнокультурные объединения региона дружно работают именно над решением самых главных для общества задач: укрепления мира и согласия, чувства единства, казахстанского патриотизма. Что особенно важно для региона, в котором проживают представители 90 этносов, об отношениях между которыми можно судить по тому факту, что на прошедшей в апреле XXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана североказахстанская делегация была одной из самых многочисленных. Это о них говорил на заседании аким СКО Ерик Султанов: «Вот уже более двадцати лет АНК является надежным гарантом единства и согласия казахстанского общества. Разнообразие культур и традиций создает колоссальный духовный потенциал, который можно реализовать только на основе межэтнического взаимодействия».

Так и есть: сегодня в регионе действуют 24 областных и 154 районных этнокультурных объединения. Их вес и авторитет подчеркивали все выступавшие, и не только наши сограждане. Так, приехавшая из Омска председатель Сибирского центра казахской культуры «Мөлдiр» Алтынай Жунусова отметила: «Общественные организации, подобные ассамблее, есть в разных странах ближнего зарубежья, но не всем известно, что такой серьезной поддержки им ни в одной из соседних республик не оказывается. Это продуманная, грамотная политика Президента Нурсултана Назарбаева, его у нас в России очень уважают».

Для примера: в ходе недавних выборов 21 представитель ассамблеи вошел в состав маслихатов. К работе АНК СКО привлечен научный потенциал. Как знак особого доверия именно при Доме дружбы в апреле начал работу кабинет медиации: меморандум о сотрудничестве по развитию примирительных процедур для урегулирования правовых споров вместе с АНК подписали представители целого ряда государственных и общественных организаций.

Дальнейшая деятельность регио­нальной АНК скорректирована в соответствии с положениями Патриотического акта «Мәңгілік Ел», идеи которого адресованы всему народу, каждому казахстанцу. В частности, основной акцент будет делаться на работе с молодежью. Опыт в этом направлении накоплен богатый: при всех этнокультурных центрах имеются молодежные структуры, наравне со взрослыми активно участвующие во всех мероприятиях, созданы 20 школьных этноклубов, три центра Мира и Согласия в средних специальных учебных заведениях. Теперь же воспитание патриотов этнокультурные центры начнут с детских садов – и далее по возрастной вертикали в учебных заведениях, коллективах предприятий и учреждений.

Новое функциональное направление – координация в сфере благо­творительности – тоже развивается на прочном фундаменте. Особенно активно, отмечает заведующий секретариатом облАНК Наиль Салимов, на этом поприще проявили себя таджикский, еврейский, немецкий, казахский, корейский, курдский, азербайджанский, армянский, турецкий, польский, татарский центры, русская община. Регулярная поддержка ветеранов войны, тружеников тыла, малообеспе­ченных семей, воспитывающих детей-инвалидов матерей, одиноких земляков и т. д. для них стала такой же естественной нормой жизни, как дыхание – всякий раз акциями охватываются тысячи людей и семей. Теперь круг участников благородного движения расширился и сплотился вокруг единого центра. Благодаря совместным усилиям стало возможно решение весьма масштабных задач, что убедительно доказал состоявшийся недавно благотворительный бал в пользу больных детей.

В СКО насчитывается 47 советов общественного согласия и 16 советов матерей, на счету которых уже полторы сотни мероприятий. Филиалы советов действуют в районах Шал акына, Г. Мусрепова, Кызылжарском, теперь, ставит задачу облАНК, они должны появиться на всей территории СКО. И не только на районном уровне, но и на отдельных предприятиях – процесс уже пошел, в ТОО «Кызылжар су» открыт совет общественного согласия.

Обговаривая детали дальнейшей деятельности, североказахстанская АНК настраивается на кропотливую каждодневную работу, заявляя: «За выполнение этих задач мы возьмемся все вместе – как одна большая семья одной большой страны».