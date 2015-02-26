Слово аксакала

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Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область
Что заставило его, 90-летнего, взяться за авторучку? Государство часто сравнивают с кораблем, движущимся среди штормов, рифов и мелей, а его главу – с капитаном. Сравнение настолько верное и полное, что даже никогда не видевшие моря как само собой разумеющееся воспринимают и матросское отношение к капитану: «Первый после Бога». Вот и Байкуаныш-ага в ответ на наш вопрос уверенно произнес: «Нурсултан
Назарбаев – первый в Казахстане».
Байкуаныш Сарсембин из тех людей, что имеют счастье никогда не терять живости души и ясности ума. Заядлый книголюб, предпочтение отдает историческим произведениям (с особой гордостью открывает книги племянника Ербола Шаймерденова), но и в хитросплетениях современности тонко разбирается – телевизор-то на что?
Как истинно верующий – честен всегда, перед всеми и во всем, это все его дети в первую очередь отмечают, когда речь заходит о семейном воспитании. Наблюдателен и верен: уж больше 65 лет живут они с супругой Назимой душа в душу. Пятерых детей воспитали, имеют 13 внуков и 11 правнуков – в ноябре прошлого года 90-летний юбилей аксакала отмечался в мечети Кызыл Жар, под другой крышей все вряд ли поместились бы.
И каждого он видит, в дела каждого вникает. Вот недавно наставлял внука, что-то часто, по его мнению, меняющего место работы: «В одном месте надо копать, чтобы достичь совершенства». Сам он так и прожил. Тоже, конечно, не без юношеского поиска: сначала преподавал математику в школе, но выходец из аула быстро определился, окончил сельскохозяйственный техникум, стал экономистом в Троебратнинском АТП, да на том предприятии и проработал до выхода на заслуженный отдых.
Волю, целеустремленность, честность, компетент­ность Байкуаныш-ага ставит превыше всего и в других людях. И в троекратной мере, считает, этими качествами обладает Президент Нурсултан Назарбаев. Да, сделано в молодом суверенном государстве за короткий исторический срок немало, однако немало предстоит сделать и в отнюдь не простом будущем. В том числе достойно пройти через испытания, которых в современном мире не избежать. И вот тут, чтобы выдержать однажды заданный курс, на мостике должен находиться опытный капитан, пользующийся безусловным доверием команды.
Так рассудил Байкуаныш Сарсембин – и взялся за авторучку.

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